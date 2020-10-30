Bitlis’te patlayıcı malzemesi ele geçirildi

Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde toprağa gömülü vaziyette 25 kilogram amonyum nitrat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis merkeze bağlı Ortakapı Köyü kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, toprağa gömülü olduğu belirtilen, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat ve yaşam malzemesi olduğu bilgisi üzerine bölgeye operasyon başlatıldı.

Bitlis merkeze bağlı Ortakapı Köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit Jandarma Er Şevket Kesip 2020-51" operasyonu başlatıldı. Yapılan operasyonda, toprağa gömülü vaziyette jelikan bidonlar içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 25 kilo amonyum nitrat, 20 metre elektrik kablosu, 2,5 litre mazot, 50 kilo un, 50 kilo bulgur, 5 kilo pirinç, 5 kilo şeker, 2 çift mekap ayakkabı, 10 paket helva, 4 adet diş macunu ve 10 adet diş fırçası ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile el konulurken, diğer malzemeler yerinde imha edildi."