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Bölgede 8 ayrı artçı sarsıntı meydana geldi

’nde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Depremi şiddetli bir şekilde hisseden Kuşadalılar evlerine ve iş yerlerine dönemedi.

İHA
Giriş Tarihi: 30.10.2020 16:37 Son Güncelleme: 30.10.2020 16:44 ABONE OL
Bölgede 8 ayrı artçı sarsıntı meydana geldi

Kuşadası'nda deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı olmazken, bazı binalarda ve iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi. Birçok binanın camları kırılırken, bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluştu. İş yerlerindeki malzemeler yerlere döküldü.

Depremin ardından panikle sokağa çıkan vatandaşlar peş peşe meydana gelen artçı depremler yüzünden henüz evlerine ve iş yerlerine dönmedi. Paniğe kapılan bazı vatandaşlar ise 112 Acil Servis ekiplerinin yardımıyla evlerinden tahliye edildi.

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"KRİZ MASASI OLUŞTURULDU"

Depremin ardından Kuşadası Belediyesi tarafından kriz masası oluşturuldu. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kentimizde meydana gelen deprem sonrası binasında çatlak veya hasar meydana gelen hemşerilerimizin bizlere 444 71 14 nolu telefon üzerinden ulaşmasını rica ederiz. Tüm halkımıza geçmiş olsun" dedi.

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Bölgede 8 ayrı artçı sarsıntı meydana geldi
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