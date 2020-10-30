Bu ilçeye korona giremedi

Türkiye'de 11 Mart'ta görülen koronavirüs vakasıyla birlikte ülke genelinde sıkı tedbirler alındı. Alınan tedbirlere rağma salgın giderek ülke genelinde yayıldı. Ilısu Veysel Eroğlu Barajı ile birlikte sular altında kalan Hasankeyf'te ise yeni yerleşkede yaşam adeta koronavirüs salgını önlemleri altında başladı. Salgın Ağustos ayında Batman'da pik yaparken kente bağlı birçok ilçe, belde ve köylerde üst üste karantina uygulamaları başladı. 3 bin 500 nüfuslu yeni Hasankeyf'te ise salgının Türkiye'de görüldüğü ilk günden bu yana belediye ve kaymakamlık tarafından alınan sıkı tedbirlere vatandaşlar da uymaya başladı. Önlemler kapsamında ilçe halkı 'evde kal' çağrısına uyarak koronavirüsün ilçeye girişi engellendi. Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından gecen yaklaşık 8 aylık sürenin ardından Hasankeyf'te uygulanan tedbirler sayesinde koronaya yakalananların sayısı bir elin parmağını geçmedi, ölümlü kayıp ise hiç yaşanmadı. Sağlık Bakanlığı'nın "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasına ise Hasankeyf en güvenilir alan olarak gösterilmeye devam ediyor.