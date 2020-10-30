Bu ilçeye korona giremedi

İlk koronavirüs vakasının 11 Mart'ta Türkiye'de görülesinden bu yana Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te alınan sıkı önlemler işe yardı. Şuana kadar salgına yakalananların sayısı bir elin parmağını geçmediği Hasankeyf'te uygulanan tedbirlerle alınan başarılı sonuç Sağlık Bakanlığı'nın "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasına da yansıdı.
Türkiye'de 11 Mart'ta görülen koronavirüs vakasıyla birlikte ülke genelinde sıkı tedbirler alındı. Alınan tedbirlere rağma salgın giderek ülke genelinde yayıldı. Ilısu Veysel Eroğlu Barajı ile birlikte sular altında kalan Hasankeyf'te ise yeni yerleşkede yaşam adeta koronavirüs salgını önlemleri altında başladı. Salgın Ağustos ayında Batman'da pik yaparken kente bağlı birçok ilçe, belde ve köylerde üst üste karantina uygulamaları başladı. 3 bin 500 nüfuslu yeni Hasankeyf'te ise salgının Türkiye'de görüldüğü ilk günden bu yana belediye ve kaymakamlık tarafından alınan sıkı tedbirlere vatandaşlar da uymaya başladı. Önlemler kapsamında ilçe halkı 'evde kal' çağrısına uyarak koronavirüsün ilçeye girişi engellendi. Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından gecen yaklaşık 8 aylık sürenin ardından Hasankeyf'te uygulanan tedbirler sayesinde koronaya yakalananların sayısı bir elin parmağını geçmedi, ölümlü kayıp ise hiç yaşanmadı. Sağlık Bakanlığı'nın "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasına ise Hasankeyf en güvenilir alan olarak gösterilmeye devam ediyor.
"KAYMAKAMLIK VE BELEDİYE OLARAK BAŞARILI BİR SINAV VERDİK"
Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, ilçe kaymakamlığı ile birlikte korona virüse karşı başarılı bir sınav verdiklerini belirterek salgının ilk görüldüğü günlerde ilçeyi ziyaretçilere kapattıklarını söyledi. Kontrollü sosyal hayatla birlikte Hasankeyf'in tekrar ziyaretçilere açıldığını belirten Başkan Kusen, "İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararları hayata geçirdik. Özellikle Mart ve Nisan aylarında Hasankeyf'in turizm konusunda hareketli günler geçirmesine karşı Kaymakamlığımızla birlikte dışarıdan ziyaretçi kabul etmedik.
Çok çabuk bulaşan bir hastalık olduğu için de izolasyona önem verdik. Aradan gecen süre zarfında ülke genelinde kontrollü sosyal hayatla birlikte ilçemize dışardan yerli ve yabancı turistlerin ziyaretlerine izin verildi. Bu ziyaretlerde uyarılarımız sıklıkla yapıldı, ilçe esnaflarımızı sıklıkla uyardık. Sonuç olarak şuana kadar hem belediye hem de kaymakamlık olarak başarılı bir sınav verdik ve vermeye de devam ediyoruz" dedi.