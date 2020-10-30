Büyükşehir Kağıtspor'da 12 pozitif vaka!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'a adeta nazar değdi. Kısa bir süre önce Türkiye Basketbol 1'inci ligine çıkan takımdan 4'ü teknik ekipten 12 kişinin Covid testi pozitif çıktı.

Başarılı bir sezonun ardından Türkiye Basketbol 1. Ligine yükselen başarılı ekiplerden biri olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda 8 basketbolcu ve 4 teknik personel olmak üzere 12 kişinin Covid testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı."Final Spor maçı öncesi basketbol A takımımız ve teknik personelimize rutin olarak yapılan Kovid-19 testlerinde 4'ü teknik ekibimizden, 8'i sporcularımızdan olmak üzere 12 personelimizin testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızda ve teknik ekibimizde herhangi bir semptom görülmemiş olup tedbir amaçlı izolasyona alınmışlardır. Sporcularımızın en kısa sağlıklarına kavuşabilmeleri için gerekli olan tedavi süreçleri başlatılmıştır."