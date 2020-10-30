Cuma namazı saat kaçta sorusunun yanıtı namaz kılacak müminler tarafından merak ediliyor. Camilerde ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar bol bol ibadet edecek ve dualar edecek. Her hafta Cuma olduğu gibi bu hafta da Camilere gitmeye hazırlanan vatandaşlarımız bulundukları illerde namaz vakitlerini öğrenmek isteyerek 30 Ekim Cuma namazı saat kaçta kılınacak? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Peki Cuma namazı saat kaçta? 30 Ekim Diyanet ile İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı vakti saatleri
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cuma namazı saatleri duyuruldu. Haberimizde, 30 Ekim 2020 Cuma günü Cuma Namazı saat kaçta kılınacak? sorusu ve İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saati bilgileri yer alıyor.
İşte il il Cuma namazı saatleri
İstanbul ilimizde Cuma namazı saat 12:53'te kılınmaya başlanacaktır.
Ankara ilimizde Cuma namazı saat 12:37'de kılınmaya başlanacaktır.
İzmir ilimizde Cuma namazı saat 13:00'de kılınmaya başlanacaktır.
Elleri yıkama
"Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.
Ağza su verme
Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.
Buruna su verme
Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.
Yüzü yıkama
Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.
Sağ kolu yıkama
Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.
Sol kolu yıkama
Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.
Başı mesh etmek
Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.
Kulakları mesh etmek
Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.
Boynu mesh etmek
Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.
Ayakları yıkama
Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.
Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.