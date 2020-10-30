Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Cuma namazı saat kaçta? 30 Ekim Diyanet ile İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı vakti saatleri

namazı saat kaçta? 30 Ekim Diyanet ile İstanbul, Ankara ve İzmir il il saatleri

İslam aleminin büyük huzura erdiği gününün gelmesiyle birlikte Cuma namazı saat kaçta sorusu an itibariyle araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 30 Ekim 2020 cuma namaz saatleri vakti duyuruldu. Tedbirlere uyarak camilerde ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, ilden ile değişkenlik gösteren namaz saatleri hakkında araştırmalarda artış gösterdi. Peki Cuma namazı saat kaçta? 30 Ekim Diyanet ile İstanbul, Ankara ve İzmir il il saatleri

Giriş Tarihi: 30.10.2020 11:13 ABONE OL
Cuma namazı saat kaçta? 30 Ekim Diyanet ile İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı vakti saatleri

namazı saat kaçta sorusunun yanıtı namaz kılacak müminler tarafından merak ediliyor. Camilerde ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar bol bol ibadet edecek ve dualar edecek. Her hafta Cuma olduğu gibi bu hafta da Camilere gitmeye hazırlanan vatandaşlarımız bulundukları illerde namaz vakitlerini öğrenmek isteyerek 30 Ekim Cuma namazı saat kaçta kılınacak? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Peki Cuma namazı saat kaçta? 30 Ekim Diyanet ile İstanbul, Ankara ve İzmir il il saatleri

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 30 EKİM 2020

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cuma namazı saatleri duyuruldu. Haberimizde, 30 Ekim 2020 Cuma günü Cuma Namazı saat kaçta kılınacak? sorusu ve İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bilgileri yer alıyor.

İşte il il Cuma namazı saatleri

Cuma namazı saat kaçta? 30 Ekim Diyanet ile İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı vakti saatleri

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul ilimizde namazı saat 12:53'te kılınmaya başlanacaktır.

ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara ilimizde Cuma namazı saat 12:37'de kılınmaya başlanacaktır.

İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir ilimizde Cuma namazı saat 13:00'de kılınmaya başlanacaktır.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Cuma namazı saat kaçta? 30 Ekim Diyanet ile İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı vakti saatleri

ABDEST NASIL ALINIR?

Elleri yıkama

"Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.

Ağza su verme

Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.

Buruna su verme

Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.

Yüzü yıkama

Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.

Sağ kolu yıkama

Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Sol kolu yıkama

Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Başı mesh etmek

Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.

Kulakları mesh etmek

Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.

Boynu mesh etmek

Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.

Ayakları yıkama

Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.

Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Cuma namazı saat kaçta? 30 Ekim Diyanet ile İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı vakti saatleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA