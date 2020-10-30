Cuma namazı saat kaçta sorusunun yanıtı namaz kılacak müminler tarafından merak ediliyor. Camilerde ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar bol bol ibadet edecek ve dualar edecek. Her hafta Cuma olduğu gibi bu hafta da Camilere gitmeye hazırlanan vatandaşlarımız bulundukları illerde namaz vakitlerini öğrenmek isteyerek 30 Ekim Cuma namazı saat kaçta kılınacak? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Peki Cuma namazı saat kaçta? 30 Ekim Diyanet ile İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı vakti saatleri

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 30 EKİM 2020

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cuma namazı saatleri duyuruldu. Haberimizde, 30 Ekim 2020 Cuma günü Cuma Namazı saat kaçta kılınacak? sorusu ve İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saati bilgileri yer alıyor.

İşte il il Cuma namazı saatleri