Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri…

Cuma namazı saati araştırılanlar arasında yerini aldı. İl il farklılık gösteren namaz vakitleri nedeniyle vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren araştırmalarına başladılar. İbadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirebilmenin huzurunu yaşayacakla için Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri

DİYANET İLE İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ

Cuma namazı saatleri şu şekilde;

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı İstanbul'da 12:53'de kılınacak

ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da cuma namazı 12:37'de kılınacak

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de cuma namazı 13:00'da okunacak olan öğle ezanının ardından kılınacak

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