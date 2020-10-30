Cumhuriyet coşkusu EBA TV’de yaşandı

Pandemi nedeniyle öğrenciler Cumhuriyet coşkusunu bu yıl evlerinde yaşadı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Cumhuriyet'in 97'nci yaşını öğrencilerle birlikte TRT EBA ekranlarında kutladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla TRT EBA üzerinden Cumhuriyet'in hem tarihsel sürecine hem de geleceğine ışık tutacak uzun soluklu bir yayın programı hazırlandı. Bilim, sanat ve sporda başarılara imza atan konukların yer aldığı programda öğrenciler de soru ve sunumlarıyla yayına renk kattı. Programda Cumhuriyet döneminin ruhunu ve heyecanını yansıtan arşiv görüntüleri, ses ve sunumlarıyla müziğin coşkusunu Cumhuriyet'in çoşkusuyla harmanlayan "Jazzberry Tunes" isimli müzik grubu da yer aldı. Dün saat 09.00'da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açılış konuşmasıyla başlayan program toplam 125 dakika sürdü.