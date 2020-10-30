Damat cezaevi arkadaşına kayınvalidesini soydurttu

Konya'da 18 Ekim'de Meram ilçesinde bir pastanede çalışan Deniz Ertürk (50) işe giderken oğlu Emre Ertürk evde tek kaldı. Emre Ertürk, sabah 07.30'da kapısının zorlanması üzerine "Kim o?" diye seslendi. Şüpheli, "Ben polisim, aç kapıyı" diyerek karşılık verdi. Ertürk'ün kapıyı açması üzerine ağzında maske ve elinde demir sopayla içeri giren şüpheli, çocuğun gözlerini bağladı. Şüpheli daha sonra evde çanta içinde bulunan 12 tam, 8 yarım, 4 çeyrek altını ve 4 bin TL nakit parayı alarak kayıplara karıştı.Polis güvenlik kameralarını inceleyerek apartmana bisikletle gelen şüphelinin daha önce uyuşturucu suçundan cezaevinde yatan Oğuz Ergün (41) olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Ergün, olayı cezaevinden arkadaşı Hüseyin Ertürk'ün (28) planladığını söyledi. Bunun üzerine polis, Hüseyin Ertürk'ü de gözaltına aldı. Hüseyin Ertürk, Ergün'ü tanıdığını ancak soygunla bir alakasının bulunmadığını ileri sürdü. Altın ve paraları çalınan Deniz Ertürk'ün ise olay nedeniyle korktuğu için damadının evine gittiği ve orada kalmaya başladığı öğrenildi. Soygundan habersizmiş gibi yapan Ertürk'ün kayınvalidesine moral verdiği de öğrenildi. Hüseyin Ertürk ve arkadaşı Oğuz Ergün tutuklandı. İki soyguncunun çaldıkları altınları bozdurup harcadığı belirtildi. Ele geçirilen bir adet cep telefonu ve bin 600 TL paraya ise el konuldu. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.