Devlet o aileye sahip çıktı

İskenderun'da çıkan orman yangınında annesini "Ağlama anne, devlet bize sahip çıkar" diyerek teselli eden liseli Semih Vural'ın sesini devlet duydu. Evin tadilatı başladı, aileye nakdi yardım yapıldı. Bununla da kalmadı üç katı kadar Sosyo Ekonomik Destek Hizmeti (4 bin 402 lira) sağlandı. Ayrıca psikososyal destek hizmeti de verilecek.







Vural ailesinin evinde yapılan incelemede; baba Osman Vural'ın emekli olduğu, müstakil iki katlı bir evin birinci katında eşiyle kendisinin, üst katta da evli kızı Sultan Vural'ın yaşadığı belirlendi. Yangın kapsamında Osman Vural'ın ve evli kızı Sultan Vural'ın ikamet ettiği müstakil iki katlı evin tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği, ayrıca evin yanında bulunan saman, yem ve benzeri malzemelerle birlikte tavukların da yandığı anlaşıldı.

Yangından etkilenen ailenin ilgili kurumlar aracılığıyla evi tadilat işlemlerine başlandı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından aileye nakdi yardım da yapıldı. Müdürlük aileye ayrıca ekonomik destek hizmeti kapsamında da destek verdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da, ailenin durumuyla bizzat ilgilenirken, psikososyal destek verilmesine karar verildi.







Bu arada Hatay'daki orman yangını 22 saatte söndürülürken hasar tespit çalışmaları devam ediyor. İskenderun Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nde 22 personel ve 5 araçtan oluşan Psikososyal Destek Ekibi ile saha çalışmaları gerçekleştirildi.