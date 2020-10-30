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Eşinin cansız bedenini gören kadın, gözyaşlarına boğuldu

'nın Kemer ilçesinde meydana gelen olay yürekleri dağladı. Kamyonetiyle seyir halindeyken 15 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlanan sürücü Harunu Reşit Taşdeniz, aracın altında kalarak yaşamını yitirdi. Acı haberi alarak olay yerine gelen Taşdeniz'in eşi ve babası gözyaşlarına boğuldu.

İHA
Giriş Tarihi: 30.10.2020 14:46 Son Güncelleme: 30.10.2020 14:47 ABONE OL
Eşinin cansız bedenini gören kadın, gözyaşlarına boğuldu

Edinilen bilgiye göre sabah 09.00 sıralarında Ovacık Mahallesi Gedelma mevki'indeki yayla evinden ayrılıp ilçe merkezine gitmek üzere 07 K 9636 plakalı kamyonetiyle yola çıkan tüccar Harunu Reşit Taşdeniz, Kesme Boğazı mevki'indeki yayla yolunda giderken bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkıp dere yatağına düştü.

Eşinin cansız bedenini gören kadın, gözyaşlarına boğuldu

Kaza, yaklaşık bir saat sonra yürüyüş yaparken dere yatağındaki kamyoneti fark eden bir vatandaşın ihbarıyla ortaya çıktı. Hemen olay yerine gelen sağlık, Jandarma Olay Yeri İnceleme ve İtfaiye Acil Kurtarma ekipleri, sürücüyü aracın altında buldu.

Eşinin cansız bedenini gören kadın, gözyaşlarına boğuldu

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Başından ağır yaralandığı tespit edilen Harunu Reşit Taşdeniz cansız bedeni, nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından vinçle çıkarılarak ayrıntılı inceleme için Kemer Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Eşinin cansız bedenini gören kadın, gözyaşlarına boğuldu

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kaza yerine gelen Harunu Reşit Taşdeniz'in eşi Filiz Taşdeniz, babası Şaban Taşdeniz gözyaşlarına boğuldu.

Eşinin cansız bedenini gören kadın, gözyaşlarına boğuldu

Dere yatağında düşen kamyonet ise yol kapatılarak çıkartıldı.

Eşinin cansız bedenini gören kadın, gözyaşlarına boğuldu

İŞTE FECİ KAZADAN KARELER

Eşinin cansız bedenini gören kadın, gözyaşlarına boğuldu

İŞTE FECİ KAZADAN KARELER

Eşinin cansız bedenini gören kadın, gözyaşlarına boğuldu

İŞTE FECİ KAZADAN KARELER

Eşinin cansız bedenini gören kadın, gözyaşlarına boğuldu

İŞTE FECİ KAZADAN KARELER

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Eşinin cansız bedenini gören kadın, gözyaşlarına boğuldu
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