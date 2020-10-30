Eşinin cansız bedenini gören kadın, gözyaşlarına boğuldu

Kaza, yaklaşık bir saat sonra yürüyüş yaparken dere yatağındaki kamyoneti fark eden bir vatandaşın ihbarıyla ortaya çıktı. Hemen olay yerine gelen sağlık, Jandarma Olay Yeri İnceleme ve İtfaiye Acil Kurtarma ekipleri, sürücüyü aracın altında buldu.