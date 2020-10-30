Feci olayda acı bir haber daha! Hiranur'un ağabeyi de yaşamını yitirdi...

Elazığ'da 8 aylık bir bebeğin hayatını kaybettiği daire yangınından acı bir haber daha geldi. Yangında ağır yaralanan 4 yaşındaki Kağan Kaplan hastanede hayatını kaybetti.



Elazığ'ın merkeze bağlı Çaydaçıra mahallesindeki Adnan Kahveci Bulvarı'nda CYA2 bloktaki bir apartmanın bodrum katında dün elektrik prizinden çıktığı tahmin edilen bir yangın meydana geldi.





Daireye giren itfaiye erleri yangına müdahale etti. Ekipler dumandan etkilenen ve vücutlarında yanıklar bulunun 8 aylık Hiranur, 4 yaşındaki Koray ve 2 yaşındaki Kaan kardeşleri dışarı çıkardı. Yangında 8 aylık Hiranur Kaplan olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kardeş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Minik bebeğin cansız bedeni ise morga götürüldü. Yaralı kardeşlerden 4 yaşındaki Koray'dan bugün acı haber geldi. Minik Koray, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



2 Yaşındaki Kaan'ın tedavisi ise devam ediyor.