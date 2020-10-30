FLAŞ! Prof. Dr. Haluk Özener'den son dakika açıklamaları geldi! "Artçıların 15 gün kadar sürmesi bekleniyor”

Korku ve panik anların yaşanmasına neden olan İzmir depremi çevre illerden de hissedilmiş ve konu ile ilgili açıklamalar da gelmişti. Bu açıklamalara bir yenisi daha eklendi ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında önemli açıklamalar yaptı. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, İzmir depremine ilişkin, "1 buçuk saatte 21 tane deprem kaydettik. Depremler artmakta, artçıların da 1 hafta 15 gün kadar sürmesi bekleniyor" dedi.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN SON DAKİKA ÇARPICI AÇIKLAMALAR GELDİ!

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, İzmir depremine ilişkin, "1 buçuk saatte 21 tane deprem kaydettik. Depremler artmakta, artçıların da 1 hafta 15 gün kadar sürmesi bekleniyor" dedi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında önemli açıklamalar yaptı.

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