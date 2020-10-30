Hatay'da sahte alkole operasyon!

Hatay'da izinsiz olarak boğma rakı üretilen bir adrese yapılan operasyonda 2 bin 730 litre el yapımı boğma rakı, 6 bin litre damıtılmaya hazır üzüm posası, içinde rakı bulunan 52 adet bidon, 730 adet boş pet şişe ve 1 adet damıtma teknesi ele geçirildi. Olayla ilgili ifadesi alınan iki kişi cumhuriyet başsavcısı tarafından serbest bırakıldı.

Defne İlçe Ballıöz Mahallesi'nde ikamet eden S.Ö. ve R.U. isimli şahısların, ikamet adreslerinde izinsiz olarak ticari amaçlı boğma rakı ürettiklerinin ihbarını alan Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri harekete geçti. Adrese düzenlenen operasyonda, evde yapılan aramaya narkotik köpeğinden de yardım alındı. Yapılan aramalarda evin bahçesinde 2 bin 730 litre sahte rakı, 6 bin litre rakı yapımında kullanılan damıtılmaya hazır üzüm fosası, 52 adet icerisinde rakı bulunan Jelikan diye tabir edilen bidon, 730 adet boş pet şişe ve 1 adet damıtma teknesi ele geçirildi. Olayla ilgili S.Ö. ve R.U. şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Ele geçirilen geçirilen boğma rakı Defne İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince numune alınmasını müteakip imha edildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıslar Defne C. Savcısının talimatı ile ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.