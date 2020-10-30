Hem zehirlediler; hem dolandırdılar! Sonları cezaevi oldu

İstanbul'da uyuşturucu madde satışı yaptıkları kişilere para üstü olarak sahte paralar ve sahte dövizler veren üç kişilik bir çete çökertildi. Operasyonda uyuşturucu maddeler ve sahte paralar ele geçirildi.

İddialara göre; İstanbul'da uyuşturucu madde satışı yapan A.E. (26), E.S. (32) ve T.A. (22) isimli üç "Torbacı" uyuşturucu madde sattıkları kişilere para üstü olarak sahte para veya sahte döviz veriyor ve dolandırıcılık olaylarına da karışıyordu.

Polisler tarafından fiziki takiple izlenen üç şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Üç şüphelinin ikamet adreslerine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş 44 gram "Hibrit Esrar" olarak adlandırılan Skunk maddesi, 22 gram Esrar maddesi, paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ve sahte para ile sahte dövizler ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti" ile "Parada Sahtecilik" suçlarından ötürü haklarında yasal işlem yapılan üç şüpheli adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.