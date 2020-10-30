Hortumda beli kırılan Selma Yılmaz: Çok şükür iyiyim

Hatay'da aracında hortuma kapılan Selma Yılmaz'ın beli kırıldı. Hastanede tedavisi süren Selma Yılmaz, yakınlarına gönderdiği fotoğrafta, 'Çok şükür iyiyim' mesajı yolladı.İskenderun'da 27 Ekim'de çıkan orman yangınında alevlerin yaklaştığı Sarıseki Mahallesi Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikanın tahliye edildiği sırada hortum oluştu. Firmanın genel müdürü Selma Yılmaz'ın içinde bulunduğu araç, hortuma kapıldı. Hortumun havaya kaldırdığı araç, bir süre sonra yere çakıldı. Belinden yaralanan Yılmaz'a ilk müdahale İskenderun'da yapıldıktan sonra Adana'ya sevk edildi. Özel bir hastanede ameliyat olan Selma Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ablasının mucize eseri kurtulduğunu ifade eden Nurettin Yılmaz, "Ablam ve şoförünün içinde bulunduğu araç havaya uçmuş. Şoför araba düşer düşmez sürmeye devam etmiş ve hastaneye yetiştirmiş. Ablamın sağlık durumu iyi. Birkaç güne taburcu olacak" dedi. Öte yandan başarılı ameliyat geçiren Selma Yılmaz, hasta yatağında gülerken çektirdiği fotoğrafını yakınlarına göndererek, "Çok şükür iyiyim. Sizleri seviyorum herkese selamlar" diye mesaj yolladı.