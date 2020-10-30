İstanbul depremi derinden hissetti! Deprem nerede oldu? İzmir'de korkutan deprem (Merkez üssü Seferihisar)

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre depremin merkez üssünün İzmir olduğu ifade edildi. Depremin büyüklüğünün 6.5 olduğu ifade edilirken İstanbul'da da deprem derin bir şekilde hissedildi. İzmir Valiliği tarafından yapılacak açıklama bekleniyor. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber'de deprem hakkında son dakika açıklamalarında bulunurken depremin merkez üssünün Seferihisar olduğunu açıkladı. Depremin derinliğinin 16 km olduğu ifade edildi.

SON DAKİKA HABERİ: İZMİR'DEKİ DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ! DEPREMİN MERKEZİ SEFERİHİSAR...

Depremin merkez üssünün Ege Denizi olduğu ifade edilirken 16 km derinlikteki deprem en çok Seferihisar'da hissedildi.

İstanbul Valisi Yerlikaya: ''İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.''