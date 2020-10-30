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derinden hissetti! nerede oldu? İzmir'de korkutan deprem (Merkez üssü Seferihisar)

nerede oldu? Az önce gelen bilgisine göre İzmir'de 6.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi! Depremin merkez üssünün İzmir olduğu ifade edilirken deprem İstanbul'da da hissedildi. AFAD, depremin merkez üssünün Seferihisar olduğunu ifade ederken deprem, Sığacık, Urla, Manisa gibi yerlerde de hissedildi. İzmir'deki depremin ardından vatandaşlar panik halinde dışarıya çıkarken İstanbul, Bodrum, Muğla, Manisa gibi yerlerde de deprem derin bir şekilde hissedildi. İşte SON DAKİKA haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 30.10.2020 15:08 ABONE OL
İstanbul depremi derinden hissetti! Deprem nerede oldu? İzmir'de korkutan deprem Merkez üssü Seferihisar

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre depremin merkez üssünün İzmir olduğu ifade edildi. Depremin büyüklüğünün 6.5 olduğu ifade edilirken İstanbul'da da deprem derin bir şekilde hissedildi. İzmir Valiliği tarafından yapılacak açıklama bekleniyor. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber'de deprem hakkında son dakika açıklamalarında bulunurken depremin merkez üssünün Seferihisar olduğunu açıkladı. Depremin derinliğinin 16 km olduğu ifade edildi.

SON DAKİKA HABERİ: İZMİR'DEKİ DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ! DEPREMİN MERKEZİ SEFERİHİSAR...

Depremin merkez üssünün Ege Denizi olduğu ifade edilirken 16 km derinlikteki deprem en çok Seferihisar'da hissedildi.

İstanbul Valisi Yerlikaya: ''İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.''

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İstanbul depremi derinden hissetti! Deprem nerede oldu? İzmir'de korkutan deprem (Merkez üssü Seferihisar)
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