İstanbul yağmurlu havanın etkisine girdi

Meteorolojinin sağanak yağmur uyarılarının ardından İstanbul'da öğle saatlerinde yağış etkili olmaya başladı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftasonu ve önümüzdeki haftanın günlerinde yağacak yağmurla ilgili uyarı yapmıştı. Bu uyarılarla birlikte dün İstanbulda saat 12.00'a doğru sağnak yağış etkisini arttırdı. Sağnak yağışla birlikte Topkapı, Cevizlibağ'da metrobüsten inen bazı vatandaşların zor anlar yaşadığı görüldü. Uyarıları dikkate alan vatandaşların ise şemsiye kullandıkları gözlendi.Yağış Taksim Meydanı'nda etkisini gösterdi. Bazı vatandaşların yağmura hazırlıksız yakalandığı görüldü. Bazı vatandaşlar yağmurda ıslanmamak için koşuştururken, bazıları ise boş alanlara sığındı. Yağmura hazırlıklı vatandaşların ise şemsiyelerle yoluna devam ettiği gözlendi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısına göre İstanbul'da haftasonu da yağışların etkisini sürdüreceği ve hava sıcaklığnında 16 derece civarında seyredeceği kaydedildi. Yağıyların Cumartesi günü etkili olacağı, Pazar ve Pazartesi günü yerini parçalı bulutlu güneşli havaya bırakacağı Salı gününden itibaren yağışların birkaç gün daha devam edeceği kaydedildi.