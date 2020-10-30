AFAD TOPLANMA ALANLARI - İzmir deprem toplanma alanları nereler? AFAD ile İzmir toplanma alanları listesi!

Bugün İzmir'de meydana gelen 6.9 şiddetindeki deprem sonrası gözler bir yandan da deprem toplanma alanlarına çevrildi. Konuyla ilgili olarak AFAD, deprem toplanma alanlarını yayınladı...

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