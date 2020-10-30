AFAD TOPLANMA ALANLARI - İzmir deprem toplanma alanları nereler? AFAD ile İzmir toplanma alanları listesi!

Bugün İzmir'de yaşanan ancak pek çok ilde hissedilen depremin ardından İzmir toplanma alanları araştırılır hale geldi. Hasar gören binalar boşaltılırken yerin 16.5 km derinliğinde meydana gelen deprem sonrası İzmir deprem toplanma alanları araştırılmaya başlandı. Haberimizin içerisinden İzmir deprem toplanma alanları listesine ulaşabilirsiniz.
İşte AFAD listesi ile İzmir deprem toplanma alanları…
Bugün İzmir'de meydana gelen 6.9 şiddetindeki deprem sonrası gözler bir yandan da deprem toplanma alanlarına çevrildi. Konuyla ilgili olarak AFAD, deprem toplanma alanlarını yayınladı...