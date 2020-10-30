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TOPLANMA ALANLARI - toplanma alanları nereler? AFAD ile listesi!

'de yaşanan büyük çaplı sonrası tarafından toplanma alanları listesi yayınlandı. Çevre illerde de yoğun şekilde hissedilen depremin ardından toplanma alanları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Uzman isimler evlere girilmemesi gerektiğinin altını çizerken vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Peki; nereler? AFAD ile listesi burada!

Giriş Tarihi: 30.10.2020 18:42 Son Güncelleme: 30.10.2020 18:42 ABONE OL
İzmir deprem toplanma alanları nereler? AFAD ile İzmir deprem toplanma alanları listesi!

Bugün 'de yaşanan ancak pek çok ilde hissedilen depremin ardından araştırılır hale geldi. Hasar gören binalar boşaltılırken yerin 16.5 km derinliğinde meydana gelen sonrası araştırılmaya başlandı. Haberimizin içerisinden listesine ulaşabilirsiniz.

İZMİR DEPREM TOPLANMA ALANLARI AFAD LİSTESİ

İşte listesi ile İzmir deprem toplanma alanları…

İzmir deprem toplanma alanları nereler? AFAD ile İzmir deprem toplanma alanları listesi!

Bugün 'de meydana gelen 6.9 şiddetindeki sonrası gözler bir yandan da deprem toplanma alanlarına çevrildi. Konuyla ilgili olarak , deprem toplanma alanlarını yayınladı...

İZMİR TOPLANMA ALANLARI AFAD LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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AFAD TOPLANMA ALANLARI - İzmir deprem toplanma alanları nereler? AFAD ile İzmir toplanma alanları listesi!
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