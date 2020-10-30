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'deki 'de de hissedildi

'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki 'de de hissedildi.

DHA
Giriş Tarihi: 30.10.2020 17:27 ABONE OL
İzmir'deki deprem Çanakkale'de de hissedildi

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremi hisseden Çanakkaleliler de büyük bir korku yaşadı. Özellikle çok katlı binaların deprem anında beşik gibi sallandığı gözlendi.

Depremin ardından polis ekipleri, bölgelerindeki binaları kontrol etmeye başladı. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk olmadığı belirlendi.

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İzmir'deki deprem Çanakkale'de de hissedildi
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