İzmir'deki deprem sonrası AFAD'tan son dakika açıklaması! 4 bina tamamen yıkıldı; yaralı sayısı artıyor...

6.6 şiddetindeki deprem sonrasında İzmir'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Son dakika gelişmesine göre AFAD, 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini yaralı sayısının ise 321 olduğunu açıkladı. Bornova ve Bayraklı şehirlerinde binaların yıkıldığı, enkaz altında yaralıların olduğu ifade edilirken bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 6.6 şiddetindeki depremin ardından Seferihisar'da artçı sarsıntılar sürüyor. İzmir'deki depremin ardından ilk görüntüler de ortaya çıktı. Son dakika uyarısında bulunan AFAD, hasarlı binalara girilmemesi gerektiğini vurgularken binaların etrafında ateş yakılmamasını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun mesajı paylaşırken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Bayraklı ve Bornova'da 5 binanın yıkıldığını, enkaz altında vatandaşların olduğunu ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları...

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre az önce Kuşadası'nda 5.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

SON DAKİKA HABERİ: AFAD'IN AÇIKLAMASINA GÖRE 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre İzmir'deki depremde 6 kişi hayatını kaybetti. İzmir'deki depremde yaralı sayısı 321'e yükseldi! Hasar gören 12 binada arama kurtarma çalışmalar devam ediyor. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bornova ve Bayraklı'da bazı binaların yıkıldığını, enkaz altında vatandaşların olduğunu belirtti.

DEPREMDE TSUNAMİ OLDU!

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den ilk açıklama geldi. Vali Köşger, Seferihisar'da tsunami olduğunu orada bir vatandaşın yaralandığını açıkladı. 'Kan ihtiyacının olmadığını ifade eden Vali, ulaşamadığımız bina yok.' dedi. Vali Köşger, dört binanın tamamen yıkıldığını belirtirken on binanın da yan yattığını bildirdi.

Seferihisar deprem sonrası sular altında kaldı | Video

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada da deprem sonrası tsunami olduğu belirtildi. Basın toplantısı yapan Prof. Gündoğdu, artçıların süreceğini belirtirken binasına güvenmeyenin binada kalmaması gerektiğini ifade etti.

AFAD: SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre 1'i boğulma olmak üzere toplam 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 202 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir'de yıkılan ve hasar gören 12 binada arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

İzmir'deki 6,6'lık depremden son dakika görüntüleri canlı yayında | Video