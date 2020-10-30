İzmir'deki deprem sonrası AFAD'tan son dakika açıklaması! 4 bina tamamen yıkıldı; yaralı sayısı artıyor...

6.6 şiddetindeki deprem sonrasında İzmir'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Son dakika gelişmesine göre AFAD, 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini yaralı sayısının ise 321 olduğunu açıkladı. Bornova ve Bayraklı şehirlerinde binaların yıkıldığı, enkaz altında yaralıların olduğu ifade edilirken bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 6.6 şiddetindeki depremin ardından Seferihisar'da artçı sarsıntılar sürüyor. İzmir'deki depremin ardından ilk görüntüler de ortaya çıktı. Son dakika uyarısında bulunan AFAD, hasarlı binalara girilmemesi gerektiğini vurgularken binaların etrafında ateş yakılmamasını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun mesajı paylaşırken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Bayraklı ve Bornova'da 5 binanın yıkıldığını, enkaz altında vatandaşların olduğunu ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları...
AFAD'ın aktardığı bilgiye göre az önce Kuşadası'nda 5.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre İzmir'deki depremde 6 kişi hayatını kaybetti. İzmir'deki depremde yaralı sayısı 321'e yükseldi! Hasar gören 12 binada arama kurtarma çalışmalar devam ediyor. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bornova ve Bayraklı'da bazı binaların yıkıldığını, enkaz altında vatandaşların olduğunu belirtti.
DEPREMDE TSUNAMİ OLDU!
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den ilk açıklama geldi. Vali Köşger, Seferihisar'da tsunami olduğunu orada bir vatandaşın yaralandığını açıkladı. 'Kan ihtiyacının olmadığını ifade eden Vali, ulaşamadığımız bina yok.' dedi. Vali Köşger, dört binanın tamamen yıkıldığını belirtirken on binanın da yan yattığını bildirdi.
Seferihisar deprem sonrası sular altında kaldı | Video
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada da deprem sonrası tsunami olduğu belirtildi. Basın toplantısı yapan Prof. Gündoğdu, artçıların süreceğini belirtirken binasına güvenmeyenin binada kalmaması gerektiğini ifade etti.
AFAD: SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre 1'i boğulma olmak üzere toplam 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 202 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir'de yıkılan ve hasar gören 12 binada arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.
İzmir'deki 6,6'lık depremden son dakika görüntüleri canlı yayında | Video
KANDİLLİ RASATHANESİ MÜDÜRÜ ÖZENER'DEN TSUNAMİ AÇIKLAMASI!
Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Sarsıntıların devam edeceğini ifade eden Özener, daha önce Bodrum'daki depremde olduğu gibi bu depremde de tsunaminin meydana geldiğini belirtti. Tsunami tehlikesini hala gözlemlediklerini vurgulayan Haluk Özener, artçı sarsıntıların 5.8 şiddetine kadar çıkabileceğini söyledi.
Bayraklı'da enkaz altında olan vatandaşların kurtarışmasına çalışılıyor. Enkaz altındaki üç kişiyle iletişim kuruldu.
AFAD, İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede, 13'ü 4'ün üzerinde 67 artçı sarsıntı yaşandığını bildirdi.
İzmir'in Bayraklı ilçesi 1593 Sokak'ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı çıkarıldı.
AFAD'tan deprem sonrası uyarı geldi: "İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir."
BAKAN ALBAYRAK'TAN AÇIKLAMA
"Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir. İzmir'deki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah depremlerden ve afetlerden milletimizi muhafaza eylesin."
AFAD: "Depremden etkilenen tüm illerde alan tarama çalışmaları devam ediyor. TSK tarafından havadan tarama çalışmaları yürütülüyor."
İzmir Bayraklı'daki deprem enkazında kurtarma çalışmalarından son dakika görüntüleri | Video
İzmir'deki enkaz çalışmalarında ateşle yaklaşılmaması, sigara içilmemesi konusunda uyarıları yapılıyor.
İzmir Manavkuyu ve Bayraklı'da bir binanın çöktüğü bilgisi paylaşıldı. Son dakika bilgisine göre İzmir'deki depremin ardından 4.1 şiddetinde bir sarsıntı daha yaşandı. Kuşadası'ndaki deprem İzmir'de de hissedildi. İzmir'de 4.8 şiddetinde bir deprem daha yaşandı.
Ege Denizi'nde 4.1 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Depremin saati 14:55 olarak paylaşıldı.
İzmir'de canlı yayın yaparken depreme böyle yakalandı | Video
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN BÖLGEDEKİ VATANDAŞLARA UYARI!
"DEPREM BÖLGELERİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTURMAYIN"
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI!
"İzmir'de meydana gelen #deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik."
İSTANBUL VALİSİNDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ!
İstanbul Valisi Yerlikaya: ''İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.''
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ulaştırma Çalıştayı için gittiği Kahramanmaraş'tan İzmir'e hareket edecek.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulunarak, "İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler" ifadelerini kullandı.
KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN TSUNAMİ AÇIKLAMASI!
Tsunami uyarısında bulunan Prof. Dr. Özener, "Bugün de tsunami meydana geldi. Kandilli Rasathanesi aynı zamanda bölgesel deprem ve tsunami izleme değerlendirme merkezi. Buradaki arkadaşlarımız deprem olduktan 9 dakika sonra tüm üye ülkelere ve AFAD'a tsunami uyarı mesajını gönderdi. Ölçülen dalga boyu ise yaklaşık 50-60 santim civarında. Vatandaşlara uyarıda bulunuyoruz, kıyı bölgedeyseniz, denizde bir deprem meydana geldiyse mümkün olduğunca en hızlı sürede kıyadan uzaklaşmakta ve yüksek yerlere çıkmakta fayda var" diye konuştu.
İzmir'de deniz 30 metre geri çekildi | Video
Artçı sarsıntıların devam edeceğini söyleyen Özener vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Artçıların süreceği çok açık. Dolayısıyla artçılara hazırlıklı olmalıyız. Çürük binalara girmemeli, yetkililerin açıklamaların takip etmeliyiz. Panik olarak algılanmasın ama 2017 Bodrum Kos depreminden sonra 10 bin civarında artçı sarsıntı oldu. İzmir'de meydana gelen depremde de şu ana kadar 35 artçı deprem meydana geldi. En büyüğünün şiddeti de 4.9 olarak ölçüldü. 17. 51'e kadar da tsunami uyarısı geçerli" ifadelerini kullandı.