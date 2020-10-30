Kariye camisi ne zaman açılacak? Kariye Camii açılış tarihi, nerede ve nasıl gidilir?

75 yıl sonra ibadete açılacak olan Kariye Camii ile ilgili araştırmalar devam ediyor. İstanbul'un Fatih semtinde yer alan Kariye Camii, 30 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Cuma namazıyla 75 yıl sonra ibadete açılacak. Bu noktada, yeniden camiye çevrilmesi ve ibadete açılması beklenen Kariye Camii yeri merak konusu oldu. Peki, Kariye Camii nerede, nasıl gidilir? Kariye Camii ibadete açıldı mı?

KARİYE CAMİİ NEREDE?

Türk tarihinin en önemli yapılarından birisi olan Kariye Camii, aynı zamanda en eski şehir simgelerinden bir tanesidir. Ulaşım kolaylığı olması sebebi ile turistlerin uğrak mekânı olan Kariye Müzesi, İstanbul'un Edirnekapı semtimde yer alıyor.

KARİYE CAMİİ NEREDE, NASIL GİDİLİR? KARİYE CAMİİ İBADETE AÇILDI MI?

Ulaşım kolaylığı olması sebebi ile turistlerin uğrak mekânı olan Kariye Müzesi, İstanbul'un Edirnekapı semtimde yer almaktadır.

Anadolu yakasından gelenler için

Kadıköy'den Eminönü vapuruna bininiz. Eminönü otobüs duraklarından 31E, 32, 336E, 36KE, 37E numaralı otobüslerden birine binerek Edirnekapı durağında indiğinizde Kariye Müzesi'ne ulaşabilirsiniz.

Avrupa yakasından gelenler için

Beylikdüzü, Büyükçekmece, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler taraflarından geliyorsanız herhangi bir Metrobüs istasyonundan metrobüs ile Edirnekapı durağında inerek üst geçitten sağ taraftan çıkarak 5 dakikalık bir yürüyüş ile Kariye Müzesi'ne ulaşabilirsiniz.

Öte yandan bu bölgeden birçok farklı minibüs ve otobüs seferleri de bulunmaktadır.