Uzman isimlerden gelen La Nina yılı açıklamasının ardından vatandaşlar Meteoroloji uzmanlarının ifade ettiği bu terimin anlamını araştırmaya başladı. İspanyolca "Küçük Kız" anlamını ifade eden bu terimin Pasifik Okyanusu boyunca deniz yüzeyi sıcaklıklarının büyük ölçekli soğumasına verilen isim olduğu bilinirken ülkemizde bu durumun etkileri ise merak ediliyor. Peki, La Nina ne demek? Meteoroloji'nin açıkladığı La Nina yılı nedir? İşte konuya ilişkin detaylar…
İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen tarafından gelen açıklamaya göre; bu sene ülkemizde sonbahar yağışlarının gecikmesiyle beraber bugün itibarıyla ülke genelinin yağışların ve soğuk havanın etkisine gireceği bildirdi. Öte yandan uzman ismin "Biz artık Akdeniz ikliminden yarı kurak iklime geçtik. Seller yapan yağışlar, gök gürültülü havalar oluyor. Yıl boyunca yalnızca iki mevsim görüyoruz artık." İfadeleri ise dikkat çekti…
Pasifik okyanusunda gerçekleşen bu hadiseler küresel iklim parametreleri üzerinde özellikle de sıcaklıklar ve yağışlar üzerinde son derece etkilidir. La Nina ilk ve en güçlü meteorolojik etkilere, oluştuğu deniz alanının en yakınında bulunan coğrafyalarda sebep olmaktadır. Bu kapsamda, kış aylarındaki sıcaklıklar ABD'nin güneydoğu bölgelerinde normalden daha sıcak ve kuzeybatı kesimlerinde ise normalden daha serindir.
Prof. Dr. Orhan Şen (İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi): "Bu sene sonbahar yağışları gecikti. 1 Ekim bizim için su yılı başlangıcıdır. 1 Ekim'den bu yana doğru düzgün yağmur yağmadı. Eylül ayı da yağışlar düşüktü. Bu hafta yağışlar geliyor. Hava sıcaklığı da düşecek. Yıldırımlı yağışlar olacak. Bugüne ve Cumartesi gününe dikkat etmek gerekir. Bu yağışlarda küresel iklim krizinin etkisi büyük. Yağışların şiddeti çoğalıyor. Bu sene La Nina yılına giriyoruz. Bu da kuzey yarım kürede daha az yağışlar göreceğimizi gösteriyor. Türkiye'de biz artık Akdeniz ikliminden yarı kurak iklime geçtik. Seller yapan yağışlar, gök gürültülü havalar oluyor. Yıl boyunca yalnızca iki mevsim görüyoruz artık. Bu aylarda Marmara Bölgesi'nde dolu görmeyeceğimizi söyleyebilirim. Çünkü yer yüzeyi soğudu."