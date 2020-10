Liyakat nerede? İBB Can Ataklı'nın yeğenini işe aldı!

CHP'yi çalkalayacak yeni son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirileriyle gündeme gelen Korkusuz Gazetesi ve TELE1 yorumcusu Can Ataklı bu sözlerinin ardından kısa süre içerisinde CHP'li İBB'den ve Ekrem İmamoğlu'ndan özür dilemişti. Sonrasında sözlerinin arkasında olduğun fakat kişilerle ilgili bir sorunu olmadığı gibi orta yollu ifadelerle havayı yumuşatan Can Ataklı'nın bu özürden sonra İBB ile ilişkisini farklı bir boyuta taşıdığı iddia ediliyor. SABAH'ın ulaştığı son dakika bilgisine göre daha önce CHP ve İBB'ye "CHP'liler için ne hazin bir durum. 25 yılda İBB Genel sekreteri olabilecek bir kişi bile yetiştirememişler" sözleriyle eleştirilerde bulunan Can Ataklı'nın yeğeni İBB'de işe alındı!