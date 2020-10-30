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tankında 17 kilo esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurularak arama yapılan bir otomobilin tankı içine paketler halinde zulalanmış olarak, 14 kilo 700 gram takoz esrar ele geçirildi Olayla ilgili 4 kişi ise gözaltına alındı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 30.10.2020 23:38 Son Güncelleme: 30.10.2020 23:41 ABONE OL
LPG tankında 17 kilo esrar ele geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Kocaeli üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağına dair bilgilere ulaşıldı. Olayla ilgili olarak başlatılan teknik ve fiziki takip sonucu takibe alınan 2 otomobil, TEM otoyolu İzmit İlçesinde durduruldu. Narkotik Köpeği Stark ile 31 plakalı araçta yapılan aramada LPG tankının içine zulalanmış vaziyette, 73 paket halinde 14 kilo700 gram takoz esrar ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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LPG tankında 17 kilo esrar ele geçirildi
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