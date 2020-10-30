Malove tayfununda can kaybı 35’e yükseldi

Vietnam'da önceki günden bu yana etkili olan Malove tayfunu sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 35'e yükseldi. Yetkililer, önceki gün merkez eyaletlerinden Quang Nam'ı vuran tayfunun yol açtığı toprak kaymalarının çok sayıda yerleşim yerini yok ettiğini açıkladı. Afet bölgesinde 16 kişinin daha cesedine ulaşıldığı, toplam 35 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 50 kişiden ise haber alınamadığı aktarıldı. Saatteki hızı 150 kilometreye varan tayfun nedeniyle Binh Dinh eyaleti açıklarında batan teknedeki 26 balıkçıdan 14'ünün ise hâlâ kayıp olduğu belirtildi. Şiddetli rüzgar ve yağmur nedeniyle Quang Nam'da yaklaşık 56 bin evin çatısının uçtuğu, bölgede büyük çaplı elektrik kesintilerinin meydana geldiği kaydedildi.