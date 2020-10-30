M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları: Mahmutbey Mecidiyeköy metrosu nerelerden geçiyor? İşte M7 metro güzergahı

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M7 durakları: Mahmutbey Mecidiyeköy metrosu nerelerden geçiyor? İşte M7 metro güzergahı

Salgın sebebiyle açılışı ertelenen hattında sona gelindi. Yarın yapılacak açılış öncesi çalışmalar tamamlandı, metro güzergahının geçtiği duraklar ve M7 metro hattının entegre olduğu hatlar açıklandı. Mecidiyeköy Mahmutbey M7 metrosu nerelerden geçiyor? İşte Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattı durakları…

Giriş Tarihi: 30.10.2020 10:42 Son Güncelleme: 30.10.2020 10:42 ABONE OL
Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları: Mahmutbey Mecidiyeköy metro hattı durak güzergahı nedir? M7 metrosu nerelerden geçiyor?

Kabataş – – Mahmut hatta projesinde sona gelindi. Tam otomatik sürücüsüz olarak tasarlanan M7 metrosu, 19 istasyondan oluşuyor. Tek yönde 70 bin kişiye hizmet vermesi planlanan M7 metrosunun İstanbul'a toplu taşımada büyük fayda sağlaması bekleniyor. Peki, Mecidiyeköy M7 metrosu nerelerden geçiyor? İşte Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattı durakları…

İşte Mahmutbey Mecidiyeköy metro güzergahı durakları;

Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları: Mahmutbey Mecidiyeköy metro hattı durak güzergahı nedir? M7 metrosu nerelerden geçiyor?

MECİDİYEKÖY MAHMUTBEY METRO DURAKLARI NELER?

Yoğun bir kullanım olması beklenen durakları ise, hat güzergahında oturan ve kullanmayı düşünen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metrosu durakları neler ve nerelerden geçiyor?

İşte, hattın durakları;

  • Mecidiyeköy
  • Çağlayan
  • Kağıthane
  • Nurtepe
  • Alibeyköy
  • Çırçır Mahallesi
  • Veysel Karani-Akşemsettin
  • Yeşilpınar
  • Kazım Karabekir
  • Yenimahalle
  • Karadeniz Mahallesi
  • Tekstilkent-Giyimkent
  • Oruç Reis
  • Göztepe
  • Mahmutbey
Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları: Mahmutbey Mecidiyeköy metro hattı durak güzergahı nedir? M7 metrosu nerelerden geçiyor?

ENTEGRE OLUNAN HATLAR

Hattın bu etabının tamamen açılması ile;

  • Mecidiyeköy istasyonunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı ve metrobüs işletmesi ile,
  • Alibeyköy istasyonunda T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı ile,
  • Karadeniz Mahallesi istasyonunda T4 Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattı ile,
  • Mahmutbey istasyonunda M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metro hattı ile entegrasyon sağlanacaktır.
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M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları: Mahmutbey Mecidiyeköy metrosu nerelerden geçiyor? İşte M7 metro güzergahı
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