M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları: Mahmutbey Mecidiyeköy metrosu nerelerden geçiyor? İşte M7 metro güzergahı

Kabataş – Mecidiyeköy – Mahmut metro hatta projesinde sona gelindi. Tam otomatik sürücüsüz olarak tasarlanan M7 metrosu, 19 istasyondan oluşuyor. Tek yönde 70 bin kişiye hizmet vermesi planlanan M7 metrosunun İstanbul'a toplu taşımada büyük fayda sağlaması bekleniyor. Peki, Mecidiyeköy Mahmutbey M7 metrosu nerelerden geçiyor? İşte Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattı durakları…
İşte Mahmutbey Mecidiyeköy metro güzergahı durakları;
Yoğun bir kullanım olması beklenen Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları ise, hat güzergahında oturan ve kullanmayı düşünen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metrosu durakları neler ve nerelerden geçiyor?
İşte, hattın durakları;
ENTEGRE OLUNAN HATLAR
Hattın bu etabının tamamen açılması ile;