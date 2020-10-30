Meteoroloji'nin açıkladığı La Nina yılı nedir? La Nina ne demek?

Uzman isimlerden gelen La Nina yılı açıklamasının ardından vatandaşlar Meteoroloji uzmanlarının ifade ettiği bu terimin anlamını araştırmaya başladı. İspanyolca "Küçük Kız" anlamını ifade eden bu terimin Pasifik Okyanusu boyunca deniz yüzeyi sıcaklıklarının büyük ölçekli soğumasına verilen isim olduğu bilinirken ülkemizde bu durumun etkileri ise merak ediliyor. Peki, La Nina ne demek? Meteoroloji'nin açıkladığı La Nina yılı nedir? İşte konuya ilişkin detaylar…

LA LİNA YILI NEDİR, NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen tarafından gelen açıklamaya göre; bu sene ülkemizde sonbahar yağışlarının gecikmesiyle beraber bugün itibarıyla ülke genelinin yağışların ve soğuk havanın etkisine gireceği bildirdi. Öte yandan uzman ismin "Biz artık Akdeniz ikliminden yarı kurak iklime geçtik. Seller yapan yağışlar, gök gürültülü havalar oluyor. Yıl boyunca yalnızca iki mevsim görüyoruz artık." İfadeleri ise dikkat çekti…