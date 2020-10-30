Nusaybin yenileniyor! Asfalt çalışmalarını bizzat incelediler

Mardin'in Nusaybin ilçe merkezinde Belediye tarafından belirlenen caddelerde asfalt çalışmaları başladı. Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Emrullah Temizkan, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.



Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü ile Nusaybin Belediyesi iş birliğinde yapılan asfalt çalışmaları başladı.





Nusaybin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü teknik personelleri gözetiminde başlayan asfalt çalışmalarında, Mor Yakup, Kışla Mahallerine bağlı Zeynelabidin, Önder, Çilek, Kalecik, Petek ve Cumhuriyet İlkokulu arkasında bulunan İbni Havkal cadde ve sokakları asfaltlandı.





Fen İşleri Müdürlüğü tarafından İlçe merkezinde belirlenen 10 kilometrelik cadde ve sokakların asfaltlanması planlandığı bildirildi.



Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Emrullah Temizkan, Nusaybin Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ramazan Akay ve teknik personellerden bilgi aldı.