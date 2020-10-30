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açıklandı mı? MPİ ile 30 Ekim sorgulama ekranı!

merakla bekleniyor. Bu akşam gerçekleşecek olan çekilişte devreden büyük ikramiye 425 bin 449 TL değerinde olacak. Şans oyunu sevenler için kaçınılmaz bir fırsat olan On Numara sonuçları açıklandı mı? Haberimizin içerisinden MPİ ile 30 Ekim On Numara sonuçları sorgulama ekranına ve detaylara ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.10.2020 19:19 ABONE OL
On Numara sonuçları açıklandı mı? MPİ ile 30 Ekim On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

için geri sayım başladı. Çekilişe kısa bir süre kala sorgulama sayfası vatandaşların gündeminde yer alıyor. Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada iki gün gerçekleştirilen On Numara sonuçları açıklandı mı? Haberimizin içerisinden Milli Piyango İdaresi MPİ ile sorgulama yapabilir, detayları görebilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Ekim On Numara sonuçları bu akşam saat 20.00'da açıklanacak.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

On Numara sonuçları açıklandı mı? MPİ ile 30 Ekim On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL'dir. Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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On Numara sonuçları açıklandı mı? MPİ ile 30 Ekim On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!
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