On Numara sonuçları açıklandı mı? MPİ ile 30 Ekim On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

On Numara sonuçları için geri sayım başladı. Çekilişe kısa bir süre kala sorgulama sayfası vatandaşların gündeminde yer alıyor. Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada iki gün gerçekleştirilen On Numara sonuçları açıklandı mı? Haberimizin içerisinden Milli Piyango İdaresi MPİ ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama yapabilir, detayları görebilirsiniz.
30 Ekim On Numara sonuçları bu akşam saat 20.00'da açıklanacak.
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ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL'dir. Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.