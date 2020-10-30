Otel odasındaki taciz olayında son dakika gelişmesi! Kardelen Kamişli: Umarım emsal karar olur

Ankara'da yaşayan Kardelen Kamişli, geçen eylül ayında iş için gittiği Kırıkkale'de otelde kaldı. Kamişli, saat 02.30 sıralarında uyandığında odasında, kendisini izleyen ve daha önce hiç görmediği Seyit Muhammet S.'yi gördü. Kamişli, korkuyla resepsiyonu aradı. Bunun üzerine şüpheli, çıkartmış olduğu ceketini ve ayakkabısını alarak odadan çıktı. Genç kadının şikâyeti üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Hazırlanan iddianamede yer verilen teknik inceleme tutanağında, Kamişli'nin kaldığı 221 numaralı odanın sürekli geçiş moduna tanımlandığı, bu nedenle odanın dışarıdan kapı koluna basmak suretiyle açılabileceğinin tespit edildiği belirtildi.

6 YIL HAPİS İSTEMİ

Şüphelinin, kişinin rızası olmadan gece vakti odasına girip onu seyretmesi, sonrasında ayakkabılarını ve ceketini çıkartması, odadan çıkmamak için ısrarcı olması eylemlerinin cinsel saikle hareket ettiği kanaatini oluşturduğuna dikkat çekilerek 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'cinsel taciz' suçlarından 6 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede müştekinin, otel görevlisi ve sahibi hakkında tazminat davası açabileceği de belirtildi.