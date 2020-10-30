Piyasaya sürecekti! İmalatta yakalandı

İstanbul'da kaçak sigara ve tütün imalatı yapılan bir adreste satılarak piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 74 kilo 100 gram bandrolsüz kaçak tütün, 25 kilogram açık tütün ve 25 bin 400 adet içi doldurulmuş "Makaron" adı verilen kaçak sigara ele geçirildi.

İstanbul Polisi, Ataşehir İlçesi'ne bağlı Yeni Çamlıca Mahallesi Reşat Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine kaçak sigara ve tütün baskını düzenledi. İmalathane olarak kullanılan adreste yapılan aramalarla 122 paket farklı marka ve ölçülerde toplam 74 kilo 100 gram bandrolsüz kaçak tütün, 25 kilogram açık tütün, 202 paket halinde 40 bin 400 adet boş sigara, 127 paket halinde 25 bin 400 adet içi doldurulmuş "Makaron" adı verilen kaçak sigara ele geçirildi. Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri Ataşehir İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlendi ve faaliyetlerine son verildi. İş yerinin sahibi Murat A. hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı. Satılarak piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış olan ve el konulan kaçak ürünler incelemeye alındı.