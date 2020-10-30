Piyasaya sürülmeden yakalandı! 150 bin sahte dolar ele geçirildi!

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 156 bin sahte ABD doları ele geçirildi. Olayla ilgili Suriye uyruklu bir kişi göz altına alındı.

İl jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu V.A.'nın, Muğla'nın Ortaca ilçesinden Hatay'a gelip, Suriye sınırında bir çantayı alarak, 10 bin ABD doları karşılığında Konya'da bir şahsa teslim edeceği bilgisini aldı. Muğla'dan yola çıkan V.A.'yı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte takibe alan istihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsı Altınözü'nün Tokdemir Mahallesi'nde sınırdan teslim aldığı çanta ile birlikte yakaladı. Yakalanan Suriye uyruklu şahsın elindeki çantanın içinden ise 20 balya halinde 150 bin sahte ABD doları çıktı. Sahte para bulundurmak suçundan göz altına alınan V.A. sevk edildiği adli makamlarca ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İl jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu V.A.'nın, Muğla'nın Ortaca ilçesinden Hatay'a gelip, Suriye sınırında bir çantayı alarak, 10 bin ABD doları karşılığında Konya'da bir şahsa teslim edeceği bilgisini aldı. Muğla'dan yola çıkan V.A.'yı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte takibe alan istihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsı Altınözü'nün Tokdemir Mahallesi'nde sınırdan teslim aldığı çanta ile birlikte yakaladı. Yakalanan Suriye uyruklu şahsın elindeki çantanın içinden ise 20 balya halinde 150 bin sahte ABD doları çıktı. Sahte para bulundurmak suçundan göz altına alınan V.A. sevk edildiği adli makamlarca ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.