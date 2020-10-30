Metropollerde saldırı hazırlığında olan 5 terörist yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) desteği ile Diyarbakır'da güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda, metropol şehirlerde saldırı yapmak üzere kente gelen 5 PKK'lı terörist yakalandı. Yapılan inceleme sonucu, kuzey Irak'taki kamplarda silah, bomba, suikast ve sabotaj eğitimi aldıkları belirlenen PKK'nın 'uyuyan hücresi' olan teröristlerden 2'sinin hastanede çalıştığı, 1'inin ise KHK ile ihraç edildiği ortaya çıktı. Teröristlerin sorgusu devam ediyor.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından MİT ile birlikte koordineli olarak terör örgütü PKK'nın 'uyuyan hücrelerine' operasyon gerçekleştirildi. İstihbarat birimlerince yapılan çalışmalar sonucu, kırsalda eylem yapamaz hale gelen terör örgütünün metropol kentlerde terör saldırısı düzenlemek için uyuyan hücrelerini harekete geçirdiği belirlendi. Bu kapsamda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube görevlileri, Diyarbakır'da operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonlarda, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan, kaleşnikof, tabanca ile el bombası eğitimleri ve örgütleme çalışma tarzı eğitim derslerini alan "Avjin" kod adlı A.Y., Diyarbakır Devlet Hastanesi'nde radyoloji teknikeri olarak çalışan, silahlı eğitim ve örgütleme çalışma tarzı dersleri alan "Hermeşim" kod adlı İ.A., gözaltına alında. Gözaltına alınanlardan biri de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde memur iken 1 Ekim 2020 günü KHK ile ihraç edilen "Azad Amed" kod adlı M.K. olduğu tespit edildi. M.K.'nin kırsal alanda kaleşnikof, tabanca ile el bombası eğitimleri ve örgütleme çalışma tarzı eğitim dersleri aldığı belirlendi. Yakalanan "Ali" kod adlı V.S.'nin ise kuzey Irak'taki kamplarda, sabotaj ve silah ile oto alarmı, zamanlayıcı eğitimleri aldığı belirtilirken, "Bawer" kod adlı O.S.nin ise kaleşnikof, tabanca ile el bombası eğitimleri ve ideolojik, gençlik eğitimi ve askeri eğitim derslerini gördüğü ifade edildi. Gözaltına alınan teröristler A.Y., İ.A., M.K., V.S. ve O.S. jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.