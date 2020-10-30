Prof. Kural’dan bahçıvanı hakkında suç duyurusu! Ağaçlarımı ve kazlarımı kesti

DERS OLSUN



Kural, olaya ilişkin yaptığı şu açıklamayı yaptı: "24 yıl önce ve kendi imkanlarımla oraya 700 ağaç diktim. Çoğu çam, fıstık camları ve meyve ağaçları ve oraya da bir Celal beyi koyduk. Ağaçlara bakması gerekiyordu. Kazlarımız, tavuklarımız vardı. Halka açtım orayı, gelip orada piknik yapabiliyorlardı. Sonradan adam çalışmamaya başladı. Ağaçlara bakmamaya başladı. Bir Türk Hava Yolları pilotu orayı sahiplendi. Öğrendik ki, samanlar falan kalkınca, orada yirmi dört yıllık 15 tane çam ağacı kesilmiş, kökleri kalmış. Çok üzüldüm. Onlar benim çocuklarım gibiydi. Herkes yine ağaç dikelim diyor.