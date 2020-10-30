Prof. Kural’dan bahçıvanı hakkında suç duyurusu! Ağaçlarımı ve kazlarımı kesti

Maden Profesörü Orhan Kural, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, "13,2 dönüm tarlayı 24 yıl önce bir vatandaşlık görevi kabul edip büyük bir masraf ve emekle ağaçlandırdım. Tarım ve Orman Bakanlığı da ağaç temininde zaman zaman destek oldu. Burada ağaçlara bakmakla görevli Celal Özdemir'in yıllar yılı görevini yapmadığını anladım. Maalesef oraya çok nadir uğruyordum ve komşulardan kendisi hakkında şikayetler aldım" dedi.
KAZLARIMI BİLE KESİP SATMIŞ
Ağaçlarına ve arazisine bakması için çalıştırdığı Özdemir'in ağaçlarını kestiği gibi kazlarını da kesip sattığını anlatan Kural, "Benden izinsiz 15 ağacı yaş, gizli olarak kestiğini ve sattığını da öğrendim. Sonunda ayrıldı, şu anda bir pilot arkadaş burayı sahiplendi. Bunun bir suç olduğuna inanıyorum. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.
Kural, kesilmiş ağaçların eski ve halini gösteren fotoğraflarını da savcılığa delil olarak sundu.
DERS OLSUN
Kural, olaya ilişkin yaptığı şu açıklamayı yaptı: "24 yıl önce ve kendi imkanlarımla oraya 700 ağaç diktim. Çoğu çam, fıstık camları ve meyve ağaçları ve oraya da bir Celal beyi koyduk. Ağaçlara bakması gerekiyordu. Kazlarımız, tavuklarımız vardı. Halka açtım orayı, gelip orada piknik yapabiliyorlardı. Sonradan adam çalışmamaya başladı. Ağaçlara bakmamaya başladı. Bir Türk Hava Yolları pilotu orayı sahiplendi. Öğrendik ki, samanlar falan kalkınca, orada yirmi dört yıllık 15 tane çam ağacı kesilmiş, kökleri kalmış. Çok üzüldüm. Onlar benim çocuklarım gibiydi. Herkes yine ağaç dikelim diyor.
24 yılı nasıl geri getireceksin? Yirmi dört yıllık emek var burada. Orman Fakültesinden hocalar getirdim, öyle yapıldı. Bu nedenle ağaçları keseni affetmiyorum. Atatürkümüz biliyorsunuz, bir ağaç kesildiği zaman önüne gidip ağlamıştır. Bir ömür demektir. O da bir canlı. O yüzden suç duyurusunda bulundum. Herkese ders olsun. Bir ağaç yüzlerce kişiye oksijen veriyor, bir yaşam. Kimsenin onları kesmeye hakkı yok. Ve bu mücadeleme devam edeceğim."