Silivride iki grup tekme ve yumruklarla birbirine girdi

Olay, dün saat 22.45 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde daha önce festival düzenlenen alanda yaşandı. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tekmeli, yumruklu kavga çıktı. Yediği darbelerden kaçan kişinin sığındığı kafeye diğerleri de girdi. Kavga kafenin içerisinde de sürdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sona erdi. Kavgaya karışan bazı kişiler, gözaltına alınırken otomobillerinde de arama yapıldı. Kavgada yaralanan bazı kişiler, Silivri Devlet Hastanesi'nde tedavi edildikten sonra gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.