Sisam Adası nerede, hangi ülkede? Sisam Adası Türkiye’ye yakın mı?

Ege'de meydana gelen şiddetli ve artçı depremlerin ardından pek çok konu merak edilmeye başlandı. Bunlardan bir tanesi de Sisam Adası nereden, hangi ülkede sorusunun yanıtı oluyor. Peki; Sisam Adası nerede, Türkiye'ye yakın mı? Sisam Adası hangi ülkede?
Yunanistan'da, Ege Denizi'nde, Dilek Yarımadası'nın karşısında bir ada. Bu adanın en büyük yerleşim merkezi olan şehri, merkezi bu şehir olan ve Sisam Adası'nı, Ahikerya (Yunanca'da Ικαρ?α, İkarya) adasını ve bölgedeki birkaç küçük adayı kapsayan idari bölgenin (nomos) adıdır. Tarihte kurulan on iki İyon kolonisinden biridir.
Sisam Adası ile ilgili diğer detaylar şu şekilde;
SİSAM ADASI NEREDE?
Sisam (Yunanca'da Samos, Σάμος) Yunanistan'da, Ege Denizi'nde, Dilek Yarımadası'nın karşısında bir ada. Bu adanın en büyük yerleşim merkezi olan şehri, merkezi bu şehir olan ve Sisam adasını, Ahikerya adasını ve bölgedeki birkaç küçük adayı kapsayan idari bölgenin adıdır. Tarihte kurulan on iki İyon kolonisinden biridir.
Aydın ili, Kuşadası ilçesi'nde bulunan Dilek Yarımadası'na oldukça yakındır. Sisam Adasında antik kent, kente su taşıma amaçlı MÖ 6. yüzyıldan kalma tünel, Hera tapınağı, herkesin Türkçe konuştuğu Karaveli köyü, Yenikarlovası balıkçı kasabası vardır. Ayrıca Gümüldür'den rahatlıkla görülebilen ve Tavşan Adası'nın tam karşısındadır.
Ayrıca Pisagor ve Aristarkus bu adada doğmuştur.