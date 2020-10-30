Sisam Adası nerede, hangi ülkede? Sisam Adası Türkiye’ye yakın mı?

Ege'de meydana gelen şiddetli ve artçı depremlerin ardından pek çok konu merak edilmeye başlandı. Bunlardan bir tanesi de Sisam Adası nereden, hangi ülkede sorusunun yanıtı oluyor. Peki; Sisam Adası nerede, Türkiye'ye yakın mı? Sisam Adası hangi ülkede?

SİSAM ADASI NEREDE?

Yunanistan'da, Ege Denizi'nde, Dilek Yarımadası'nın karşısında bir ada. Bu adanın en büyük yerleşim merkezi olan şehri, merkezi bu şehir olan ve Sisam Adası'nı, Ahikerya (Yunanca'da Ικαρ?α, İkarya) adasını ve bölgedeki birkaç küçük adayı kapsayan idari bölgenin (nomos) adıdır. Tarihte kurulan on iki İyon kolonisinden biridir.

Sisam Adası ile ilgili diğer detaylar şu şekilde;