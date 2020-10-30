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nerede, hangi ülkede? Sisam Adası Türkiye’ye yakın mı?

İzmir'de yaşanan korkunç depremin ardından depremin merkez üssünün olduğu belirtildi. Bu durumun ardından Sisam Adası nerede, hangi ülkede şeklindeki pek çok sorunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Aynı zamanda Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre; Ege'de meydana gelen artçı depremlerden birisi de Sisam Adası'nda 4.0 büyüklüğünde meydana geldi. Peki; Sisam Adası nerede, hangi ülkede?

Giriş Tarihi: 30.10.2020 19:04 ABONE OL
Sisam Adası nerede, hangi ülkede? Sisam Adası Türkiye’ye yakın mı?

Ege'de meydana gelen şiddetli ve artçı depremlerin ardından pek çok konu merak edilmeye başlandı. Bunlardan bir tanesi de nereden, hangi ülkede sorusunun yanıtı oluyor. Peki; Sisam Adası nerede, Türkiye'ye yakın mı? ?

SİSAM ADASI NEREDE?

Yunanistan'da, Ege Denizi'nde, Dilek Yarımadası'nın karşısında bir ada. Bu adanın en büyük yerleşim merkezi olan şehri, merkezi bu şehir olan ve Sisam Adası'nı, Ahikerya (Yunanca'da Ικαρ?α, İkarya) adasını ve bölgedeki birkaç küçük adayı kapsayan idari bölgenin (nomos) adıdır. Tarihte kurulan on iki İyon kolonisinden biridir.

Sisam Adası ile ilgili diğer detaylar şu şekilde;

Sisam Adası nerede, hangi ülkede? Sisam Adası Türkiye’ye yakın mı?

SİSAM ADASI NEREDE?

Sisam (Yunanca'da Samos, Σάμος) Yunanistan'da, Ege Denizi'nde, Dilek Yarımadası'nın karşısında bir ada. Bu adanın en büyük yerleşim merkezi olan şehri, merkezi bu şehir olan ve Sisam adasını, Ahikerya adasını ve bölgedeki birkaç küçük adayı kapsayan idari bölgenin adıdır. Tarihte kurulan on iki İyon kolonisinden biridir.

Aydın ili, Kuşadası ilçesi'nde bulunan Dilek Yarımadası'na oldukça yakındır. Sisam Adasında antik kent, kente su taşıma amaçlı MÖ 6. yüzyıldan kalma tünel, Hera tapınağı, herkesin Türkçe konuştuğu Karaveli köyü, Yenikarlovası balıkçı kasabası vardır. Ayrıca Gümüldür'den rahatlıkla görülebilen ve Tavşan Adası'nın tam karşısındadır.

Ayrıca Pisagor ve Aristarkus bu adada doğmuştur.

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Sisam Adası nerede, hangi ülkede? Sisam Adası Türkiye’ye yakın mı?
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