Söke’de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 14.51'de Ege Denizi'nde 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir'de yıkımlara neden olurken çevre illerden de şiddetli bir şekilde hissedildi.

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YIKIMLAR MEYDANA GELDİ

Deprem anında Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi'nde bulunan eski taş ocağında yıkımlar meydana geldi. Bir vatandaşın deprem anındaki çektiği görüntüler kameralara yansırken korku ve paniği de kelimelere yansıdı.

KOPAN PARÇALAR KARAYOLUNA DOĞRU DÜŞTÜ

Sarsıntı anında dağdan kopan kaya parçalarının karayoluna doğru düşerken, arkasından da toz bulutları bıraktığı görüldü.

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