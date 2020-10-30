Son Dakika Haber: AFAD’dan deprem sonrası İzmir, Muğla, Aydın elektrik kesintisi açıklaması geldi! Elektrik şalterleri kapatılmalı...

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Haber: ’dan deprem sonrası İzmir, , elektrik kesintisi açıklaması geldi! Elektrik şalterleri kapatılmalı...

İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen şiddetli depremin ardından uyarılar peş peşe geliyor. Deprem anına ilişkin videolar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, hasar ve arama kurtarma çalışmaları ile İzmir, , elektrik kesintisi alakalı açıklama yapıldı. tarafından yapılan açıklamada elektrik şalterlerinin kapatılması gerektiği vurgulandı. İşte İzmir depremine ilişkin haberi ve ’dan İzmir, Muğla, açıklaması!

Giriş Tarihi: 30.10.2020 17:40 Son Güncelleme: 30.10.2020 17:41 ABONE OL
Son dakika: AFAD’dan deprem sonrası İzmir, Muğla, Aydın elektrik kesintisi açıklaması! Elektrik şalterleri kapatılmalı…

… İzmir, , elektrik kesintilerine ilişkin 'dan açıklama geldi. İzmir'in Seferihisar ilçesinde 6.6 şiddetlik depremin ardından vatandaşlar korku ve panik yaşamaya devam ediyor. Son olarak 'ın yaptığı uyarıda "İzmir, Muğla ve Aydın'da 115 sahada enerji ve 10 sahada servis kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır" denildi. İşte detaylar...

İşte AFAD'ın paylaştığı o uyarı;

Son dakika: AFAD’dan deprem sonrası İzmir, Muğla, Aydın elektrik kesintisi açıklaması! Elektrik şalterleri kapatılmalı…

AFAD'DAN ÖNEMLİ UYARI

, depremden etkilenen bölgedeki yurttaşlara uyarılarda bulundu. Doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterlerinin kapatılması gerektiğini söyleyen , "İzmir, ve 'da 115 sahada enerji ve 10 sahada servis kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.

Son dakika: AFAD’dan deprem sonrası İzmir, Muğla, Aydın elektrik kesintisi açıklaması! Elektrik şalterleri kapatılmalı…

İZMİR'DE 6,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

'ın yaptığı açıklamaya göre ise İzmir depremin büyüklüğü 6,6 olduğu belirtildi. Yerin 11,8 km derinliğinde gerçekleşen deprem İstanbul, Bursa ve Tekirdağ'da da şiddetli bir şekilde hissedildi.

Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir ve başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca TSK tarafından havadan tarama çalışmaları yürütülmektedir.

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Son Dakika Haber: AFAD’dan deprem sonrası İzmir, Muğla, Aydın elektrik kesintisi açıklaması geldi! Elektrik şalterleri kapatılmalı...
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