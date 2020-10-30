Son Dakika Haber: AFAD’dan deprem sonrası İzmir, Muğla, Aydın elektrik kesintisi açıklaması geldi! Elektrik şalterleri kapatılmalı...

Son dakika… İzmir, Muğla, Aydın elektrik kesintilerine ilişkin AFAD'dan açıklama geldi. İzmir'in Seferihisar ilçesinde 6.6 şiddetlik depremin ardından vatandaşlar korku ve panik yaşamaya devam ediyor. Son olarak AFAD'ın yaptığı uyarıda "İzmir, Muğla ve Aydın'da 115 sahada enerji ve 10 sahada servis kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır" denildi. İşte detaylar...
AFAD, depremden etkilenen bölgedeki yurttaşlara uyarılarda bulundu. Doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterlerinin kapatılması gerektiğini söyleyen AFAD, "İzmir, Muğla ve Aydın'da 115 sahada enerji ve 10 sahada servis kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.
AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre ise İzmir depremin büyüklüğü 6,6 olduğu belirtildi. Yerin 11,8 km derinliğinde gerçekleşen deprem İstanbul, Bursa ve Tekirdağ'da da şiddetli bir şekilde hissedildi.
Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir ve Aydın başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca TSK tarafından havadan tarama çalışmaları yürütülmektedir.