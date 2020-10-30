Son Dakika Haber: AFAD’dan deprem sonrası İzmir, Muğla, Aydın elektrik kesintisi açıklaması geldi! Elektrik şalterleri kapatılmalı...

İZMİR'DE 6,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre ise İzmir depremin büyüklüğü 6,6 olduğu belirtildi. Yerin 11,8 km derinliğinde gerçekleşen deprem İstanbul, Bursa ve Tekirdağ'da da şiddetli bir şekilde hissedildi.

Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir ve Aydın başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca TSK tarafından havadan tarama çalışmaları yürütülmektedir.