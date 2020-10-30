Son dakika: Amerikalı cani kadın, Beyoğlu'nu ayağa kaldırdı!

"BU KULÜBEYE DOĞRU GİDİP KEDİYİ KÖPEĞE ATIYOR"



Yaşanan olayı anlatan mahalle sakini Numan Elmas, "Biz burada otururken kadın sokağın başından geliyordu. Sokakta arkadaşlarımızın beslediği kediler vardı. Kedilerin üstüne doğru; yetiştirilmesi, beslenmesi yasak olan Dogo Argentino cinsi köpekle gitti. Gün içerisinde çocuklar burada dışarıdalar. Bunlara da zarar verebilir. Bu kadın daha önce parkta ve Cihangir taraflarında bu olayı yaşattı. Bu kulübeye doğru gidip kediyi köpeğe atıyor. Anında parçaladı. Amerika vatandaşı bir öğretmenmiş. Sadist ruhlu bir kadın. Bütün mahalle sakinleri olarak tepki gösterdik. Bunun önüne geçilmesini istiyoruz. Bu cins köpeklerin dışarıda beslenmesini istemiyoruz" dedi.