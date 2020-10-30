Son dakika: Bingöl'de 3.9 şiddetinde deprem! 30 Ekim Deprem mi oldu, nerede, ne zaman ve saat kaçta? İşte anlık son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan son dakika deprem haberleri kamuoyu ile paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan güncel verilere ulaşabilmek amacıyla gün içerisinde "Deprem mi oldu, ne zaman ve nerede?" gibi birçok soru internet aracılığı ile yanıt arıyor. Peki, 30 Ekim 2020 Kandilli Rasathanesi ve AFAD Deprem mi oldu, ne zaman ve nerede? İşte güncel son depremler listesi ve tüm detaylar…

KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Güncel deprem listesi için aşağıda yer alan linke tıklayabilir ve anlık takibi sağlayabilirsiniz...

Deprem mi oldu, nerede, ne zaman, kaç şiddetinde?

Ülkemizde vatandaşlar yaşanan son depremler ile ilgili detaylı bilgi sahibi olabilmek adına araştırmalarını sürdürüyor. Deprem ülkesinde yaşamamız gerekçesiyle birçok ilimizde özellikle de son dönemde ufak çaplı sarsıntılar meydana gelirken bu depremleri hisseden kişiler "Deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını merak ediyor.