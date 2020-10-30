Son dakika: Böylesi eş düşman başına! Boşanma aşamasındaki kocasının aracına uyuşturucu bıraktı

'KENDİ OTOMOBİLİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI'

N.Ö.'nün gözaltına alındığı sırada otomobilinde yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu bulunduğunu belirten V.P., "Yakalandığı zaman aracında uyuşturucu bulunmuş. Demek ki uyuşturucu kullanıyor. Belki de bu tutarsız davranışlarının sebebi uyuşturucu kullanmaktan kaynaklanıyor. Bunları kanun tespit edecek. Tek isteğim, bu tür insanların toplum içerisinde rahat dolaşmaması. Bunların, gerektiği şekilde cezalandırılması lazım. Adli makamlardan ricam budur. Ablası, suç ortağı. Bunların tek tek cezalandırılmasını istiyorum. Benden alınan paraların Eskişehir'deki sigorta firmasına aktarıldığını iyi biliyorum. O firmayla çalışan çok sayıda acente olduğunu da biliyorum. Bu acente sahiplerinin oradaki firma sahibinin ilerleyen zamanlarda oradaki insanlara büyük yaralar açacağına eminim" dedi.

'SON 4 AYDA 280 BİN LİRADAN FAZLA PARAMI ALDI'

Eşinin, verdiği vekaleti kullanarak bankalardan kredi çektiğini, cep telefonu faturalarının üzerine telefonlar aldığını iddia eden V.P., şunları anlattı:

"Eşim olduğu için, ben de sürekli çalıştığım için kendisine vekalet vermiştim. Genel vekaleti kullanarak üzerime telefon hatları aldığını, fatura üzerine değerli telefonlar aldığını, bankalardan benim adıma bireysel krediler çektiğini öğrendim. Büyük para kaybım var. Bu paraları Eskişehir'de sigortacılık yapan, bilinen bir firmanın sahibi olan ablasına gönderdiğini, organize bir halde çalıştığını öğrenmiş oldum. Bu kadar zeki olacağı, beni kandırabileceği aklıma gelmezdi. Sonuçta güvenmiştim, eşim demiştim. En baştan hepsini planlamış, çevremi kullanmış. Haberim olmadan çektiği krediler, çevremdeki insanlardan aldığı el borçları, işletmemden başka hesaplara aktardığı paraların hepsini belgelendireceğim. Son 4 ayda benden aldığı para, 280 bin liradan fazla. Bunun içerisinde, fatura üzerine aldığı 6 cep telefonu yok. 4 aydan önceki süreci düşündüğümüzde büyük paralar ortaya çıkıyor."