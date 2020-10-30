Son dakika: Emre Mays cinayetinde mütalaa! Savcı, 'çocuk öldürme' suçundan müebbet istedi

Şarap ithalatı yapan ünlü bir firmanın sahibi Figen Mays ile Randolp Ward Mays çiftinin oğlu Emre Mays, 7 Ocak'ta ağabeyi tarafından dövülmesi üzerine ambulansla Şişli Etfal Hastanesi'ne götürülmüş, ambulanstan indirildiği sırada Akın Kutlu'nun bıçaklı saldırısına uğramıştı. Emre Mays'ı annesinin gözü önünde bıçaklayıp öldüren Kutlu, Mays'ı ağabeyi ve babasını yaralayan kişiye benzettiği için bıçakladığını söylemişti. İstanbul 15. Ağır ceza Mahkemesi'nde müebbet hapis cezası istemiyle Akın Kutlu'nun yargılandığı davada ikinci duruşma yapıldı. Şikayetçi anne Figen Mays ve baba Randolp Ward Mays ile avukatlar duruşmaya katıldı. Sanık Akın Kutlu ise tutuklu bulunduğu cezaevinden görüntü olarak duruşmaya bağlandı.

"SİZİ ÖLDÜRECEĞİM" DİYE BAĞIRDI



Duruşmada tanık olarak dinlenen Ozan Tekçam, sanık Akın Kutlu'nun halasının oğlu olduğunu söyleyerek, olay günü Kutlu ile yaşadıkları kavgayı anlattı. Olayda babasının da yaralandığını belirten tanık Tekçam, gözaltına alındıklarında Kutlu'nun kendilerine "Sizi öldüreceğim, yaşatmayacağım, bekleyin oğlum siz" diye bağırdığını söyledi.

SAVCININ MÜTALAASI



Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Akın Kutlu'nun bir saat önce Galata Deresinde çok taraflı kavgaya karıştığı, buradan kaçan Kutlu'nun daha sonra Şişli Etfal Hastanesi'ne gittiği ve hastanede 16 yaşındaki Emre Mays'ı abisini yaralayan Batuhan isimli şahsa benzetip bıçakladığı anlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre hastanede bir süre bekleyen Kutlu'nun, hastanede bir süre beklediği, sonra ambulanstan indirilen Emre Mays'ı 5-6 kez bıçakladığı kaydedildi. Mütalaada, sanık Akın Kutlu'nun "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

ANNENİN GÖZYAŞLARI



Daha sonra taraflara, mütalaaya karşı diyecekleri soruldu. Bir süre konuşamayan anne Figen Mays'a mahkeme başkanı, "Biraz metin olsanız" dedi. Anne Mays ise "Olamıyorum. Evladımı kaybettim. Metin olamıyorum. Cinayet olduğu halde diğerleri geziyor hala. Bu adamları bırakmayın" diyerek kavgaya karışan herkesin tutuklu olması gerektiğini dile getirdi.



Baba Randolp Ward Mays ise konuşabilecek durumda olmadığını bildirdi.

"VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM"



Sanık Akın Kutlu ise son savunmasında "Cinayeti yanlışlıkla işlediğimi kabul ediyorum. Rüyalarıma giriyor. Gerçekten çok pişmanın. Vicdan azabı çekiyorum. Ama benim kadar Emre Mays'ın öz ağabeyi Sinan Mays da suçludur. Öz kardeşini hastanelik olacak kadar darp etmiştir. Sinan Mays'ın ifadesinin de alınmasını talep ediyorum" dedi.



Olayın tamamen yanlışlıkla olduğunu söyleyen sanık Kutlu, "Bu şekilde cezalandırılmak istemiyorum" diye konuştu.

Duruşmada sanık ve müşteki avukatlarınca tartışma da yaşandı.