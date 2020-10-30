SON DAKİKA: Dilay Kemer'den acı haber geldi! Ailesi sosyal medyadan duyurdu:

Dilay Kemer'den acı haber geldi! Uzun süredir kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer bu sabah hayatını kaybetti. Acı haberi Kemer'in ailesi sosyal medya üzerinden duyurdu.

"BİRİCİK KIZIMIZI KAYBETTİK"

Kemer'in Instagram hesabından yapılan paylaşımda "Biricik kızımızı, canımızı, Dilayımızı kaybettik" denildi.

KANSERİ BİR KEZ YENDİ, İKİNCİ DE YENİLDİ

FB TV'nin sevilen yüzü Dilay Kemer kanser ile mücadelede bir kez zafere ulaşmıştı. Kemer, nükseden hastalığını sosyal medyadan duyurmuş, kararlılıkla mücadele edeceğini söylemişti. Kemer'e sosyal medyadan destek yağmıştı. Kemer, kanser ile ikinci savaşını kaybetti.

"İYİ DESEM İYİ DEĞİLİM, KÖTÜ DESEM KÖTÜ DE DEĞİLİM! İYİLEŞEMEDİM ARKADAŞLAR"

Dilay Kemer, tedavi gördüğü sırada hastaneden duygu dolu bir paylaşım yapmıştı. Kemer, hastalık sürecini şu sözlerle anlatmıştı:

"Merhaba... Uzun zaman oldu paylaşım yapmayalı. Açıkçası 'Nasılsın?' sorusuna verecek net bir cevabım olana kadar sessiz kalmaya devam edecektim. Çünkü 'İyiyim' desem iyi değilim, 'Kötüyüm' desem kötü de değilim ama iyileşemedim arkadaşlar. Hala hastane-ev arası mücadele dolu bir hayat yaşıyorum. Tahmin edersiniz ki bu durumdayken en duymak ve cevaplamak istemediğim soru nasıl olduğum. Her dakika bunu konuşmak, herkese tek tek anlatmak moralimi bozuyor. Zaten doktorum da hastalık konuşmayı yasakladı ama bütün o güzel mesajlar için, endişeleriniz için teşekkür ederim ve böyle hayırlı bir gecede yine dualarınızda olmak isterim."

DİLAY KEMER KİMDİR?

1988 senesinde Antalya'da hayata gözlerini açan Dilay Kemer, İstanbul'a üniversite eğitimi için geldi. Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Kemer, spikerlik ve sunuculuk eğitimine başladı. 2 senelik hazırlık süreci sonunda Fenerbahçe TV'de hem ekran yüzü hem sunucu olarak görev aldı.

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