Son dakika haberi: İzmir'deki depremde 5 binanın yıkıldığı enkaz altında vatadaşların olduğu açıklandı! Deprem sonrası ilk görüntüler geldi...

Az önce AFAD tarafından aktarılan son dakika bilgisine göre İzmir'de 6.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün İzmir Seferihisar olduğu ifade edilirken sarsıntı İstanbul, Manisa, Bodrum, Urla gibi birçok ilde de hissedildi. Son dakika bilgisine göre İzmir'deki depremin merkez üssünün Seferihisar olduğu ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun mesajı paylaşırken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Bayraklı ve Bornova'da 5 binanın yıkıldığını, enkaz altında vatandaşların olduğunu ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: BORNOVA VE BAYRAKLI'DA 5 BİNA YIKILDI! ENKAZ ALTINDA VATANDAŞLAR VAR...

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum; "Bornova ve Bayraklı'da 5 bina yıkıldı. Enkaz altında vatandaşlarımız var." ifadelerini kullandı.

Son dakika bilgisine göre Seferihisar'da 4.8 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi! AFAD, depremin merkez üssünün Seferihisar olduğunu açıkladı.

Son dakika! İzmir'deki 6,6'lük depremde yıkılan binaların enkazlarından canlı yayınla ilk görüntüler | Video

İzmir Manavkuyu ve Bayraklı'da bir binanın çöktüğü bilgisi paylaşıldı. Son dakika bilgisine göre İzmir'deki depremin ardından 4.1 şiddetinde bir sarsıntı daha yaşandı. Kuşadası'ndaki deprem İzmir'de de hissedildi. İzmir'de 4.8 şiddetinde bir deprem daha yaşandı.

Ege Denizi'nde 4.1 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Depremin saati 14:55 olarak paylaşıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN BÖLGEDEKİ VATANDAŞLARA UYARI!

"DEPREM BÖLGELERİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTURMAYIN"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI!

"İzmir'de meydana gelen #deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik."

Son dakika! "Allahım Allahım Fatma gitti..." İzmir'deki deprem anı dehşeti kamerada | Video

Son dakika! İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem! Deprem bölgesinde ilk görüntüler | Video

EGE DENİZİ'NDE ŞİDDETLİ DEPREM!

İzmir ve çevresinde şiddetli hissedilen deprem meydana geldi. İzmir kent merkezi çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde büyük panik yaşandı. Depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki deprem hakkında açıklama | Video

AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

İSTANBUL VALİSİNDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ!

İstanbul Valisi Yerlikaya: ''İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.''

İzmir'de depremde yıkılna binanın enkazında yaralı kadının kurtarılma anı kamerada | Video