Son Dakika Haberleri: İstanbul ve İzmir deprem ile sallandı! Şiddetli deprem sonrası yıkılan binalar var – Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Bugün öğleden sonra, İzmir merkez üslü, 6.6 büyüklüğünde şiddetli bir deprem yaşandı. İzmir depremi sonrası 10'a yakın artçı deprem kaydedilirken, yaşanan ilk sarsıntının başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ ve Bursa'da da hissedildiği bildirildi. Deprem anına ilişkin videolar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, hasar ve arama kurtarma çalışmaları ile ilgili peş peşe açıklamalar geldi.
SON DAKİKA: İZMİR DEPREMİ SONRASI ARTÇI DEPREM FIRTINASI!
Büyüklükleri ortalama 4.0 olan çok sayıda artçı deprem ile bölge sallanmaya devam ediyor. İşte, yaşanan artçı depremler ve büyüklükleri;
BAKAN KURUM: 5 BİNA YIKILDI, ENKAZ ALTINDA VATANDAŞLARIMIZ VAR
Son Dakika: İstanbul e İzmir deprem ile sallandı! Deprem anı ve sonrasına ait videolar paylaşıldı: İşte o anlar... | Video
DEPREM İSTANBUL VE İZMİR'DE HİSSEDİLDİ
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaşanan depreme ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Vali Yerlikaya, ''İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İZMİR DEPREMİ AÇIKLAMASI
Başkan Receğ Tayyip Erdoğan, İzmir'de yaşanan ve İstanbul'da da hissedilen deprem ile ilgili yaptığı açıklamada, "İzmir'de meydana gelen deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik" dedi.
İzmir'de meydana gelen #deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 30, 2020
Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik.
KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN ARTÇI UYARISI: 5,8'E KADAR OLABİLİR
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, İzmir'de meydana gelen depremin ardından 5,8 büyüklüğüne kadar artçı sarsıntılar olabileceğini söyledi.
Kalafat, "Şiddetli, yıkıcı bir depremdir. Can ve mal kaybına neden olabilir. Bu depremden sonra yoğun artçılar olacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını rica ederiz. 5,8'e kadar burada artçı depremler olabilir. 5,8'lik deprem hasar görmüş yapılarda hasarın artmasına ve yıkıma neden olabilir." ifadelerini kullandı.
İzmir'de depremde yıkılna binanın enkazında yaralı kadının kurtarılma anı kamerada | Video
AFAD'DAN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI HAKKINDA AÇIKLAMA
AFAD: "İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma ve ilk yardım ekipleri bölgeye ivedilikle gönderildi. İzmir'in yanı sıra çevre illerden de personel ve araçlar destek amacıyla bölgeye sevk edildi. Gelişmeleri takip ediyoruz."
DEPREM GENİŞ BİR ALANDA HİSSEDİLDİ
İşte, depremin hissedildiği illerden yapılan resmi açıklamalar;
Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te de hissedildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "İlimiz genelinde valiliğimize intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır." dedi.
İzmir ve çevresinde hissedilen deprem sonrası vatandaşların panik anları kamerada | Video
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ise taramalarının devam ettiğini, şu ana kadar olumsuz bir durum olmadığını söyledi.
Yalova Valisi Muammer Erol da yaptığı açıklamada, il genelinde deprem dolayısıyla herhangi bir olumsuzluğun olmadığını bildirdi.
Kütahya Valisi Ali Çelik, depremin kentte de hissedildiğini ifade ederek, "Şehrimizde deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. Başta İzmir olmak üzere, deprem hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun." diye konuştu.
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, ilde herhangi bir problem olmadığını dile getirerek, "Depremi hissetmedik diyebiliriz. Destek gerekir düşüncesiyle ekiplerimizi hazır bekletiyoruz." ifadelerini kullandı.
MANİSA'DA SON DURUM: YIKILAN DUVARLAR VAR
Manisa Valiliği merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6.7 büyüklüğündeki depremde il genelinde 10 binada duvar yıkığı şeklinde hafif hasar meydana geldiğini duyurdu.
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SÜLEYMAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA: 6 BİNA YIKILMASI İHBARI VAR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Seferihisar açıklarındaki depreme ilişkin "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı'da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir." bilgisini verdi.
Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı'da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Muğla'da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir. Geçmiş olsun."
Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı'da 6 bina yıkılma ihbarı geldi⁰⁰Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla'da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir⁰⁰Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) October 30, 2020
Geçmiş olsun