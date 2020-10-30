Son Dakika Haberleri: İstanbul ve İzmir deprem ile sallandı! Şiddetli deprem sonrası yıkılan binalar var – Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Bugün öğleden sonra, İzmir merkez üslü, 6.6 büyüklüğünde şiddetli bir deprem yaşandı. İzmir depremi sonrası 10'a yakın artçı deprem kaydedilirken, yaşanan ilk sarsıntının başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ ve Bursa'da da hissedildiği bildirildi. Deprem anına ilişkin videolar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, hasar ve arama kurtarma çalışmaları ile ilgili peş peşe açıklamalar geldi.

SON DAKİKA: İZMİR DEPREMİ SONRASI ARTÇI DEPREM FIRTINASI!

Büyüklükleri ortalama 4.0 olan çok sayıda artçı deprem ile bölge sallanmaya devam ediyor. İşte, yaşanan artçı depremler ve büyüklükleri;

BAKAN KURUM: 5 BİNA YIKILDI, ENKAZ ALTINDA VATANDAŞLARIMIZ VAR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, "5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Enkaz altında vatandaşlarımız var. Valiliğimiz bünyesinde Afet Koordinasyon Merkezi kuruldu. İçişleri Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bütün birimleri İzmir ve ilçelerine yönlendirildi.

Tüm ekiplerimiz seferber etme suretiyle vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla Afet Koordinasyon Merkezi kuruldu. İlgili bakanlıklar olarak olay yerine hemen intikal ediyoruz. İnşallah hızlı bir şekilde enkaz altında kalan vatandaşımızı, enkaz çalışması yapıp yaralarını sarmak için hızlı bir şekilde seferber olacağız. Tüm İzmirimize, tüm Türkiye'mize geçmiş olsun." dedi.