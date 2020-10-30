SON DAKİKA: İstanbul ve İzmir deprem ile sallandı! Deprem anı videolar peş peşe geliyor– Kandilli ve AFAD son depremler listesi

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SON DAKİKA: ve ile sallandı! Deprem anı videolar peş peşe geliyor– Kandilli ve son depremler listesi

Son Dakika Haberi… ve şiddetli ile sallandı. Kandili Rasathanesi ve tarafından yapılan açıklamalara göre 6.6 büyüklüğünde ve yerin 16,5 km altında bir deprem meydana geldi. Deprem anında İzmir, İstanbul, ve 'da yaşayan çok sayıda vatandaş depremi hissettiklerini rapor ettiler. Son olarak Çevre ve şehircilik Bakanı kurum tarafından Yapılan açıklamada Bornova ve Bayraklı'da beş binanın yıkıldığı bildirildi. İşte, Bursa, Tekirdağ ve İstanbul'da hissedilen İzmir merkez üslü depreme ilişkin detaylar ve İzmir'de deprem anı görüntüleri…

Giriş Tarihi: 30.10.2020 16:48 Son Güncelleme: 30.10.2020 17:50 ABONE OL
Son Dakika Haberleri: İstanbul ve İzmir deprem ile sallandı! Şiddetli deprem sonrası yıkılan binalar var – Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Bugün öğleden sonra, merkez üslü, 6.6 büyüklüğünde şiddetli bir yaşandı. İzmir depremi sonrası 10'a yakın artçı deprem kaydedilirken, yaşanan ilk sarsıntının başta olmak üzere ve 'da da hissedildiği bildirildi. Deprem anına ilişkin videolar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, hasar ve arama kurtarma çalışmaları ile ilgili peş peşe açıklamalar geldi.

Son dakika: İzmir'de deprem anı! İzmir depreminde yıkılan binalar böyle görüntülendi | Video

İŞTE, İZMİR DEPREMİNE İLİŞKİN CANLI GELİŞMELER

16.50 FAHRETTİN KOCA'DAN İZMİR DEPREMİ AÇIKLAMASI

Bakan Koca: "İzmir'deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun."

16.50 ACI HABER GELDİ: İZMİR DEPREMİNDE 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

'dan yapılan açıklamada, "Alınan ilk bilgilere göre 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 120 vatandaşımız yaralanmıştır" denildi. İzmir'in Bayraklı ilçesi 1593 Sokak'ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 1 kişinin daha çıkarılmasıyla sağ kurtulanların sayısı 4'e ulaştı.

AFAD: "Bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere 3 milyon lira acil yardım ödeneği gönderilmiştir."

16.47 SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN İZMİR BELEDİYE BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, deprem ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların en kısa sürede sarılması için devletin bütün imkanlarıyla İzmirlilerin yanında olduğunu belirtti.

Son Dakika Haberleri: İstanbul ve İzmir deprem ile sallandı! Şiddetli deprem sonrası yıkılan binalar var – Kandilli ve AFAD son depremler listesi

SON DAKİKA: İZMİR DEPREMİ SONRASI ARTÇI DEPREM FIRTINASI!

Büyüklükleri ortalama 4.0 olan çok sayıda artçı ile bölge sallanmaya devam ediyor. İşte, yaşanan artçı depremler ve büyüklükleri;

BAKAN KURUM: 5 BİNA YIKILDI, ENKAZ ALTINDA VATANDAŞLARIMIZ VAR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, "5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Enkaz altında vatandaşlarımız var. Valiliğimiz bünyesinde Afet Koordinasyon Merkezi kuruldu. İçişleri Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bütün birimleri İzmir ve ilçelerine yönlendirildi.
Tüm ekiplerimiz seferber etme suretiyle vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla Afet Koordinasyon Merkezi kuruldu. İlgili bakanlıklar olarak olay yerine hemen intikal ediyoruz. İnşallah hızlı bir şekilde enkaz altında kalan vatandaşımızı, enkaz çalışması yapıp yaralarını sarmak için hızlı bir şekilde seferber olacağız. Tüm İzmirimize, tüm Türkiye'mize geçmiş olsun." dedi.
Son Dakika Haberleri: İstanbul ve İzmir deprem ile sallandı! Şiddetli deprem sonrası yıkılan binalar var – Kandilli ve AFAD son depremler listesi

DEPREM İSTANBUL VE İZMİR'DE HİSSEDİLDİ

Valisi Ali Yerlikaya, yaşanan depreme ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Vali Yerlikaya, ''İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İZMİR DEPREMİ AÇIKLAMASI

Başkan Receğ Tayyip Erdoğan, 'de yaşanan ve İstanbul'da da hissedilen ile ilgili yaptığı açıklamada, "İzmir'de meydana gelen deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik" dedi.

Son Dakika Haberleri: İstanbul ve İzmir deprem ile sallandı! Şiddetli deprem sonrası yıkılan binalar var – Kandilli ve AFAD son depremler listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN ARTÇI UYARISI: 5,8'E KADAR OLABİLİR

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, 'de meydana gelen depremin ardından 5,8 büyüklüğüne kadar artçı sarsıntılar olabileceğini söyledi.

Kalafat, "Şiddetli, yıkıcı bir depremdir. Can ve mal kaybına neden olabilir. Bu depremden sonra yoğun artçılar olacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını rica ederiz. 5,8'e kadar burada artçı depremler olabilir. 5,8'lik deprem hasar görmüş yapılarda hasarın artmasına ve yıkıma neden olabilir." ifadelerini kullandı.

İzmir'de depremde yıkılna binanın enkazında yaralı kadının kurtarılma anı kamerada | Video

AFAD'DAN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI HAKKINDA AÇIKLAMA

: "İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma ve ilk yardım ekipleri bölgeye ivedilikle gönderildi. İzmir'in yanı sıra çevre illerden de personel ve araçlar destek amacıyla bölgeye sevk edildi. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Son Dakika Haberleri: İstanbul ve İzmir deprem ile sallandı! Şiddetli deprem sonrası yıkılan binalar var – Kandilli ve AFAD son depremler listesi

DEPREM GENİŞ BİR ALANDA HİSSEDİLDİ

İşte, depremin hissedildiği illerden yapılan resmi açıklamalar;

Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki , Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te de hissedildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "İlimiz genelinde valiliğimize intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır." dedi.

İzmir ve çevresinde hissedilen deprem sonrası vatandaşların panik anları kamerada | Video

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ise taramalarının devam ettiğini, şu ana kadar olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

Yalova Valisi Muammer Erol da yaptığı açıklamada, il genelinde deprem dolayısıyla herhangi bir olumsuzluğun olmadığını bildirdi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, depremin kentte de hissedildiğini ifade ederek, "Şehrimizde deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. Başta olmak üzere, deprem hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun." diye konuştu.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, ilde herhangi bir problem olmadığını dile getirerek, "Depremi hissetmedik diyebiliriz. Destek gerekir düşüncesiyle ekiplerimizi hazır bekletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Son Dakika Haberleri: İstanbul ve İzmir deprem ile sallandı! Şiddetli deprem sonrası yıkılan binalar var – Kandilli ve AFAD son depremler listesi

MANİSA'DA SON DURUM: YIKILAN DUVARLAR VAR

Manisa Valiliği merkez üssü 'in Seferihisar ilçesi olan 6.7 büyüklüğündeki depremde il genelinde 10 binada duvar yıkığı şeklinde hafif hasar meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika! İzmir'deki 6,6'lük depremde yıkılan binaların enkazlarından canlı yayınla ilk görüntüler | Video

SÜLEYMAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA: 6 BİNA YIKILMASI İHBARI VAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Seferihisar açıklarındaki depreme ilişkin "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı'da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir." bilgisini verdi.

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı'da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Muğla'da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir. Geçmiş olsun."

Son Dakika Haberleri: İstanbul ve İzmir deprem ile sallandı! Şiddetli deprem sonrası yıkılan binalar var – Kandilli ve AFAD son depremler listesi

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Ege Denizi-'de meydana gelen depremin büyüklüğü tarafından 6.6, Kandilli Rasathanesi tarafından 6.5 olarak açıklandı. yerin 16.5 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, deprem saati 14.51 olarak bildirildi.

Son Dakika Haberleri: İstanbul ve İzmir deprem ile sallandı! Şiddetli deprem sonrası yıkılan binalar var – Kandilli ve AFAD son depremler listesi
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SON DAKİKA: İstanbul ve İzmir deprem ile sallandı! Deprem anı videolar peş peşe geliyor– Kandilli ve AFAD son depremler listesi
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