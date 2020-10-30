Son dakika haberi: İzmir'deki depremin ardından acı haberler geliyor! İşte AFAD'tan yapılan son açıklama...

6.6 şiddetindeki deprem sonrasında İzmir'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Son dakika gelişmesine göre AFAD, 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini yaralı sayısının ise 152 olduğunu açıkladı. Bornova ve Bayraklı şehirlerinde binaların yıkıldığı, enkaz altında yaralıların olduğu ifade edilirken bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 6.6 şiddetindeki depremin ardından Seferihisar'da artçı sarsıntılar sürüyor. İzmir'deki depremin ardından ilk görüntüler de ortaya çıktı. Son dakika uyarısında bulunan AFAD, hasarlı binalara girilmemesi gerektiğini belirtirken binaların etrafında ateş yakılmamasını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun mesajı paylaşırken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Bayraklı ve Bornova'da 5 binanın yıkıldığını, enkaz altında vatandaşların olduğunu ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları...
AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre İzmir'deki depremde 4 kişi hayatını kaybetti. Şimdiye dek 152 yaralı olduğu aktarıldı. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bornova ve Bayraklı'da bazı binaların yıkıldığını, enkaz altında vatandaşların olduğunu belirtti.
DEPREMDE TSUNAMİ OLDU!
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den ilk açıklama geldi. Vali Köşger, Seferihisar'da tsunami olduğunu orada bir vatandaşın yaralandığını açıkladı. 'Kan ihtiyacının olmadığını ifade eden Vali, ulaşamadığımız bina yok.' dedi. Vali Köşger, dört binanın tamamen yıkıldığını belirtirken on binanın da yan yattığını bildirdi.
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada da deprem sonrası tsunami olduğu belirtildi. Basın toplantısı yapan Prof. Gündoğdu, artçıların süreceğini belirtirken binasına güvenmeyenin binada kalmaması gerektiğini ifade etti.
İzmir'deki 6,6'lık depremden son dakika görüntüleri canlı yayında | Video
Son dakika bilgisine göre Seferihisar'da 4.8 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi! AFAD, depremin merkez üssünün Seferihisar olduğunu açıkladı.
İzmir'in Bayraklı ilçesi 1593 Sokak'ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı çıkarıldı.
AFAD'tan deprem sonrası uyarı geldi: "İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir."
BAKAN ALBAYRAK'TAN AÇIKLAMA
"Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir. İzmir'deki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah depremlerden ve afetlerden milletimizi muhafaza eylesin."
AFAD: "Depremden etkilenen tüm illerde alan tarama çalışmaları devam ediyor. TSK tarafından havadan tarama çalışmaları yürütülüyor."
İzmir Bayraklı'daki deprem enkazında kurtarma çalışmalarından son dakika görüntüleri | Video
İzmir'deki enkaz çalışmalarında ateşle yaklaşılmaması, sigara içilmemesi konusunda uyarıları yapılıyor.
İzmir Manavkuyu ve Bayraklı'da bir binanın çöktüğü bilgisi paylaşıldı. Son dakika bilgisine göre İzmir'deki depremin ardından 4.1 şiddetinde bir sarsıntı daha yaşandı. Kuşadası'ndaki deprem İzmir'de de hissedildi. İzmir'de 4.8 şiddetinde bir deprem daha yaşandı.
Ege Denizi'nde 4.1 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Depremin saati 14:55 olarak paylaşıldı.
İzmir'de canlı yayın yaparken depreme böyle yakalandı | Video
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN BÖLGEDEKİ VATANDAŞLARA UYARI!
"DEPREM BÖLGELERİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTURMAYIN"
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI!
"İzmir'de meydana gelen #deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik."
İSTANBUL VALİSİNDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ!
İstanbul Valisi Yerlikaya: ''İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.''
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ulaştırma Çalıştayı için gittiği Kahramanmaraş'tan İzmir'e hareket edecek.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulunarak, "İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca: İzmir'deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun.