Son dakika habeler: Urla'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydan geldi

AFAD'ın açıkladığı son dakika bilgilerine göre İzmir Urla'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
YARALI SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR
AFAD, İzmir'deki depremde yaralı sayısının 607'ye yükseldiğini, 170 artçı sarsıntı yaşandığını açıkladı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 30, 2020
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 20.19 km. Urla (Izmir)
Tarih-Saat : 30.10.2020, 22:02:51 TSİ
Enlem : 37.9246 N
Boylam : 26.5470 E
Derinlik : 7.05 km
Detay : https://t.co/cJTAMBajPC@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İzmir'de deprem sonrası yürek yakan görüntüler! Yeni enkaz görüntüleri... Son dakika haberler: İzmir'deki depremde ölü sayısı artıyor! AFAD'dan bir son dakika açıklaması daha geldi...