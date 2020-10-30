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Son dakika habeler: Urla'da 4.1 büyüklüğünde meydan geldi

'ın açıkladığı son dakika haberlere göre Urla'da 4.1 büyüklüğünde meydana geldi. Enkaz bölgelerindeki arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. AFAD tarafından yapılan açıklamada AFAD, İzmir'deki depremde yaralı sayısının 607'ye yükseldiğini, 170 artçı sarsıntı yaşandığını açıkladı. Şu ana kadar 12 kişi hayatını kaybetmiş durumda.

Giriş Tarihi: 30.10.2020 22:14 Son Güncelleme: 30.10.2020 22:23 ABONE OL
Son dakika habeler: Urla'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydan geldi

AFAD'ın açıkladığı son dakika bilgilerine göre İzmir Urla'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

YARALI SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

AFAD, İzmir'deki depremde yaralı sayısının 607'ye yükseldiğini, 170 artçı sarsıntı yaşandığını açıkladı.

İzmir'de deprem sonrası yürek yakan görüntüler! Yeni enkaz görüntüleri... Son dakika haberler: İzmir'deki depremde ölü sayısı artıyor! AFAD'dan bir son dakika açıklaması daha geldi...

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Son dakika habeler: Urla'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydan geldi
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