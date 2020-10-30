Son dakika: Yasak ilişki cinayeti! Eşinin mezarı başında itiraf etti...

ONUN SÖZÜ ÜZERİNE 10 YIL ÖNCE KOCASI YANLIŞ KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞ

Cinayetle ilgili Demirören Haber Ajansı (DHA)'na konuşan Hasan Akman'ın ablası ve ağabeyi tüm detayları anlattı. Ağabeyi Mehmet Akman, "Benim kardeşim, 2008 yılında bir çocuğu olan bir bayanla tanıştı. O tanıştıktan sonra evimize kan girdi. Çocuğuyla birlikte kabul edip evlendi. Çocuğu da üzerine aldı. Daha sonra da kendi çocukları oldu. Bir gün gelin, 'bankaya gidiyorum' diye çıktı ve bir gece eve gelmedi. Kendisinin kaçırıldığını ve tecavüze uğradığını öne sürdü. 2010 yılında Hakan Aydın adlı kişi kapılarına gidiyor. O sırada gelin, kardeşim Hasan'a 'İşte bu tecavüz eden kişi' dedi. Kardeşim de Hakan Aydın'ı bıçaklayarak öldürdü. O cinayetle ilgili ben de kardeşim Hasan ile cezaevine girdim. Sonrasında bu öldürülen Hakan'ın alakası olmadığı ortaya çıktı. Yani gelinimizin yalanı nedeniyle boşa bir insan öldürüldü." dedi.



"HATTA BİRLİKTELİKLERİNDEN ÇOCUK DA ALDIRMIŞLAR"

Mehmet Akman, "Geçtiğimiz mayıs ayında koronavirüs nedeniyle kardeşim cezaevinden çıktı. Ancak bu süreçte gelinimiz A., diğer kardeşim Ecevit ile birlikte olmuş. Onu da sonrasında öğrendik. Hatta Ecevit ile beraber olduğunda bunu cep telefonuyla videoya da çekmiş. Sonrasında Hasan cezaevinden çıkınca kardeşim Ecevit'i sürekli olarak o görüntüleri kocasına izletmekle tehdit etmiş. Hatta birlikteliklerinden çocuk da aldırmışlar. Hepsini Hasan öldürüldükten sonra öğrendik. Bir gün mezara ziyarete gideceğini söyledi. Yeğenim de gizlice takip ediyor. Sonra onu cep telefonuyla kayıt altına alıyor. Gelinimiz A., vicdan azabı çekiyor ve kocası Hasan'ın mezarı başında cinayeti itiraf etmiş. O görüntüleri izledikten sonra tek bir tokat bile atmadan savcılığa götürdüm. Orada da itiraf etti. Mahkemeye sevk edildi. Denetimli serbestlikle serbest kaldı. Ancak imza atmaya gitmiyor. Şu an kayıp" diye konuştu.