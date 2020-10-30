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Sorumsuz koca hakkında emsal iddianame

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 30.10.2020 ABONE OL
Sorumsuz koca hakkında emsal iddianame
İstanbul'da resmi nikahlı karısını aldatan, hiçbir ihtiyacını karşılamadığı çocukları ve eşini sokağa atıp aylarca arayıp sormayan 46 yaşındaki D.B. adlı adam hakkında emsal niteliğinde bir savcılık iddianamesi hazırlandı. Kocasının kendisini aldattığını öğrenince hesap soran İ.B. tartışmalar üzerine kocası tarafından evlatlarıyla birlikte kapı önüne konuldu. İki ay boyunca memleketinde ailesinin yanında kalan çaresiz kadın, İstanbul'a dönünce aldatmanın sürdüğünü öğrenip şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması Bürosu harekete geçti. Savcılığın hazırladığı iddianamede, D.B.'nin eşi ve 3 çocuğunu evden atmak suretiyle aile yükümlülüğünü ihlal ettiği, genç kadının kendi imkanları ile hayatını sürdürmeye çalıştığı, son olarak da genç kadının eve gittiğinde darp edildiği belirtildi. Koca hakkında, 'Yaralama' ve 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' suçlarından 4 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.
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Sorumsuz koca hakkında emsal iddianame
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